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В темноте, под дождем и без светоотражателей: в Золитуде такси сбило ребенка и бабушку на пешеходном переходе

Редакция PRESS 24 декабря, 2024 12:17

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В рижском районе Золитуде, водитель такси сбил двоих людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Мнения местных жителей разделились: одни считают, что переход опасен в темное время суток из-за недостаточного освещения, другие винят в происшествиях самих пешеходов, сообщает программа "Degpunktā" телеканала TV3.

На пешеходном переходе на улице Анниньмуйжас, напротив магазина Rimi, вечером работали две бригады медиков. Скорая помощь оказала помощь ребенку и его бабушке, пострадавшим в результате происшествия. Последствия аварии серьезные.

Мама пострадавшего ребенка рассказала о произошедшем в соцсетях:

"Здравствуйте! Такси сбило моего 6-летнего сына и мою маму на пешеходном переходе. Мама успела его оттолкнуть, поэтому ребенок ударился только головой об асфальт. С сыном все хорошо, но у бабушки сломана рука и, возможно, нога. Будьте внимательны даже на переходах: водитель нас не заметил, а на нашей одежде не было светоотражателей, да и шел дождь".

Под этим сообщением водители высказали свое мнение о привычках пешеходов:
"В такую погоду пешеходов без светоотражателей почти не видно! Многие этого просто не понимают", — написал один.
"Сейчас все ходят в черной одежде, как будто они бессмертные", — добавил другой.

Житель района предположил, что основная проблема в плохом освещении перехода:
"Там всегда темно. Переход у Lidl хорошо освещен — от самого магазина идет свет. А у Rimi слабый фонарь только с одной стороны, с другой тротуар вообще не освещен. Сам Rimi тоже темный, так что в дождь черного пешехода просто не видно".

Но не все согласны с этой точкой зрения. Другой житель Золитуде считает, что освещения достаточно:
"Там есть два фонаря. Что еще нужно? Проблема не в этом, а в людях. Нужно быть внимательнее, ведь машину сразу не остановить".

Зинта, живущая неподалеку, отметила, что аварии на этом переходе случаются регулярно:
"Все из-за невнимательности. Кто-то идет с пакетами и не смотрит по сторонам. Много машин от магазинов, особенно со стороны Иманты, да еще и на скорости. Ничего страшного в переходе нет, он нормальный".

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