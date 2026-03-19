Швинка остался в кресле: парламентарии в него всё ещё верят?

Это не первый случай требования об отставке Швинки, инициированный оппозицией Сейма.

На этот раз требование об отставке Швинки в связи с управлением проектом железной дороги «Rail Baltica» было подано в Сейм оппозиционной фракцией «Латвия на первом месте» (LPV).

Как сообщила LPV агентству LETA, партия считает, что министра транспорта следует заменить, поскольку проблемы в управлении и реализации проекта «Rail Baltica» «достигли критического предела». По мнению оппозиционной партии LPV, несмотря на резкую критику, ранее высказанную Государственным контрольно-ревизионным управлением и общественностью по поводу слабого надзора, отсутствия прозрачности процесса и отсутствия преемственности информации во время пребывания в должности предыдущего министра Каспарса Бришкенса (Прогрессивные), ситуация не улучшилась и во время пребывания в должности министра транспорта Швинки.

Оппозиционная партия считает, что «по-прежнему отсутствует достаточный контроль за потоком финансирования и слабая координация между структурными подразделениями, что указывает на системную неспособность обеспечить защиту стратегических интересов государства при управлении проектом Rail Baltica».