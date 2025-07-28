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«В течение некоторого времени нам нечем будет гордиться»: Ушаков об итогах договора о тарифах США-ЕС (1)

Редакция PRESS 28 июля, 2025 19:52

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Договоренности о тарифах, достигнутые между Европейским союзом (ЕС) и США, - это наименьшее возможное зло, заявил агентству ЛЕТА депутат Европарламента Нил Ушаков.

Политик отметил, что у лидеров ЕС нет особой компетенции в сотрудничестве с такими государственными деятелями, как президент США Дональд Трамп или лидер Китая Си Цзиньпин, которые придерживаются несколько иных методов и принципов ведения переговоров, чем те, что приняты в Брюсселе.

"В целом я сдержанно отношусь к тому, насколько успешной была и будет нынешняя брюссельская внешняя политика или внешнеторговая политика в отношении США или Китая. Вероятно, в течение некоторого времени нам нечем будет гордиться", - сказал евродепутат.

Оценивая достигнутые договоренности, Ушаков заявил, что, с одной стороны, любой результат переговоров с Вашингтоном в таких условиях можно считать историей успеха, потому что могло быть гораздо хуже. С другой стороны, никто не может быть уверен, что договоренности, которые сейчас заключаются с Вашингтоном, не будут через некоторое время вновь изменены, если обстоятельства изменятся.

"Это, конечно, не последний раз, когда ЕС и его лидерам придется защищать интересы континента. Это означает, что лидеры ЕС должны расширить свои навыки, чтобы защищать эти интересы более успешно, потому что Европа сейчас глобально находится в совершенно другом мире", - сказал евродепутат.

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