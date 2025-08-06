В Таллинском аэропорту приземлился украинский транспортный гигант Ан-124

Как рассказала Postimees руководитель отдела маркетинга и коммуникаций аэропорта Маргот Хольц, появление одного из крупнейших грузовых самолетов мира неизменно вызывает большой интерес как у сотрудников аэропорта, так и у любителей авиации.

По словам Хольц, этот рейс был выполнен по индивидуальному заказу, но подробности перевозки раскрыть нельзя без разрешения клиентов.

Ан-124 Руслан - четырехмоторный транспортный самолет, разработанный и построенный в Советском Союзе, а впоследствии выпускавшийся также в России и Украине. До появления Airbus A380 он был крупнейшим серийным самолетом в мире. Первый полет Ан-124 состоялся 24 декабря 1982 года.

В гражданском варианте Ан-124 способен взять на борт до 120 тонн груза. Самолет специально создан для транспортировки негабаритных и тяжелых объектов.

ФОТО имиджевое