Первым в списке идет Юрис Пуце, который в свое время возглавлял Министерство охраны окружающей среды и регионального развития. Также в список включены бывший министр экономики и бывший министр образования и науки Вячеслав Домбровский, бывший министр образования и науки Анита Муйжниеце, бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс.

По списку партии также будут баллотироваться депутаты Рижской думы Анете Екабсоне-Жогота, Виестурс Зепс, Иева Бранте и Ивета Ратиника.

В предвыборной программе "Для развития Латвии" обещает восстановить статус Риги как ведущей метрополии стран Балтии, обеспечить прирост населения и к 2028 году вернуть Риге лидирующие позиции среди столиц стран Балтии по всем ключевым показателям. Также партия считает приоритетом улучшение транспортной инфраструктуры, сокращение бюрократии, привлечение частных инвестиций, повышение качества коммунальных услуг, снижение цен на отопление и др.