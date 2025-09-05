В Сигулде пройдёт традиционный Велопробег Единства — движение частично перекроют

В воскресенье с 10:00 начнётся спортивный шоссейный заезд на 98 км. В 11:30 стартует 63-километровая дистанция MTB и «gravel», в 12:45 — 47-километровый народный заезд, а в 13:00 — развлекательный маршрут на 29 км. В программу впервые включена «gravel»-дистанция, чтобы расширить круг участников.

Среди профессионалов заявлен Эмилс Лиепиньш. В субботу он вместе с детьми проедет символический маршрут.

В воскресенье с 10:00 до 17:00 на дорогах Сигулдского края будут действовать ограничения движения — на участках Видземского и Валмиерского шоссе, а также региональных трасс Гаркалне-Алаукстс, Рига-Эргли, Рагана-Турайда, Инциемс-Сигулда, Инчукалнс-Ропажи и на ряде местных дорог. Движение будут контролировать полиция и самоуправление.

Велопробег Единства проводится с 1936 года. После восстановления независимости Латвии мероприятие возобновили в 1995 году.