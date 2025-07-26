В Швеции легче попасть с ребёнком к стоматологу, чем в Латвии? Папа делится советом, как обойти систему

Он дает другим родителям совет, или, как модно выражаться в наши времена, лайфхак: "Поскольку никто в Латвии не собирается решать проблему с детской бесплатной стоматологией, открою секрет, как вы все же можете ее получить. Поезжайте в другую европейскую страну и используйте карту EVAK. В Мадоне надо ждать месяцами, а в Швеции через 3 часа после звонка зуб отремонтировали. Бесплатно".

А вот что ему отвечают:

- В мире 195 стран, из которых Швеция считается самой развитой. Скажите, пожалуйста, что лично вы делаете на благо родины на высочайшем уровне в мире, чтобы требовать от государства социальные услуги на уровне Швеции? Ну, конечно, исключая твиты в середине рабочего дня.

- Но тогда уже не получается бесплатно, если надо доехать до Швеции.

- Может быть, бог здоровья Абу Мери мог бы прокомментировать? "Единство" ведь НАСТОЛЬКО много треплется о благополучии детей...

- Стоматология в Латвии - огромная проблема: детям недоступны услуги, неимущим - никакой поддержки, а в острых случаях по воскресеньям работают всего несколько клиник в Латвии, где цены - как за полцарства. Посетить стоматолога - это уже услуга люкс.

- Еще могу посоветовать заботиться о здоровье зубов у детей. Это еще выгоднее.

- Такова идея. Скоро пожарные поедут из Польши и медики из Исландии. У нас уже есть литовские и эстонские поезда, потому что у самих голая жопа (а куда это подевались деньги с ватного транзита?), зато в самоуправлениях у каждого мэра по 4 заместителя как минимум и министерств столько же, сколько во Франции.

- "Единство", наверняка, и в дырках в зубах тоже виновато, нет разве?

- Приходилось слышать, что из Валки с EVAK ездят в Валгу рожать, зубы ремонтировать и бог весть что еще.

- Я, видимо, живу в другой Латвии... Ребенок закончил 9-й класс, по-прежнему раз в год к стоматологу бесплатно, к гигиенисту тоже. Здесь же, в кабинете, записывается на следующий раз. Ну да, это не в Мадоне, это в Риге, но все же на порядок ближе, чем Швеция, нет?

- Ну, это условно "бесплатно". Швеция выставит счет Латвии, который мы потом оплатим из денег налогоплательщиков.

- Я уже давно тут писала: если со здоровьем резко станет плохо - в Польшу, падать на тротуар и махать картой EVAK.

- Латвия - это сфинктер Европы.

- С этой системой у нас полная ж... Ну не работает эта система квот, и для взрослых тоже. Врачи есть, но попасть можно, отстояв очередь. Давно уже надо было радикально реформировать систему, только, увы, никто в правительстве не соображает это сделать.

- Мне в институте стоматологии предложили место - через 7 ЛЕТ!

- Эээ... за билет в Швецию можно и к платному врачу сходить...

- А научить своего ребенка чистить зубы или не кормить бесконечными сладостями? Ой нет... это не обязанность родителей... Удобнее стонать о проблеме, которую сам же и создал.

(Иллюстративное фото.)