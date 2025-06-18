В школу с шести лет, чтобы раньше пойти работать: новая идея министра образования

По словам министра, это решение уже принято в ряде европейских стран. В министерстве считают, что это позволило бы молодежи раньше завершить обучение и выйти на рынок труда или продолжить образование в вузе, что потенциально снизит нагрузку на государственный бюджет.

Перед министерством в настощее время стоит задача сэкономить 22 млн. евро, однако, по словам Мелбарде, без отказа от некоторых ключевых направлений в 2026 году это будет крайне сложно. Под угрозой могут оказаться девятые классы экзаменов, а также программы поддержки спортивных и молодежных организаций.

Министр отметила, что страна находится в режиме строгой экономии. В связи с этим в ближайшее время не стоит ожидать повышения зарплат.