В Салдусе потерялся сервал (ФОТО)

"Пропал сервал - в Салдусе!
В Салдусе, в районе ул. Дзирнаву, сбежал экзотический кот - сервал.
Леопардовой расцветки, с длинными ногами и большими ушами.
Животное ОЧЕНЬ пугливое.
Будет прятаться, может искать тепло (сараи, гаражи и т.п.)
ПОЖАЛУЙСТА, не пытайтесь ловить - можно спугнуть или поранить", - говорится в тексте. По ссылке указан также номер телефона, куда звонить, если увидишь животное или получишь информацию о нём.
Важно знать: при нынешних погодных условиях сервал выжить, скорее всего, не сможет.
