В Салдусе потерялся сервал (ФОТО)

"Пропал сервал - в Салдусе!

В Салдусе, в районе ул. Дзирнаву, сбежал экзотический кот - сервал.

Леопардовой расцветки, с длинными ногами и большими ушами.

Животное ОЧЕНЬ пугливое.

Будет прятаться, может искать тепло (сараи, гаражи и т.п.)

ПОЖАЛУЙСТА, не пытайтесь ловить - можно спугнуть или поранить", - говорится в тексте. По ссылке указан также номер телефона, куда звонить, если увидишь животное или получишь информацию о нём.

Важно знать: при нынешних погодных условиях сервал выжить, скорее всего, не сможет.

Иллюстративное фото.