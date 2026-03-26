В Румынии близ границы с Украиной упал беспилотник

© Deutsche Welle 26 марта, 2026 14:48

В Румынии - стране ЕС и НАТО - упал беспилотник, сообщили местные власти. Дрон, перехваченный украинской ПВО, в ночь на четверг, 26 марта, вторгся в воздушное пространство Румынии примерно на 4 километра и упал в 2 километрах от ближайшей деревни "за пределами населенного пункта", сообщило министерство обороны страны.

Жертв и разрушений не зафиксировано. Вместе с тем, по данным ведомства, той же ночью по тревоге были подняты два истребителя F-16. В Минобороны Румынии сообщили, что российские войска с помощью дронов атаковали гражданские объекты и инфраструктуру в Украине, близ речной границы с Румынией.

Беспилотники в Румынии - не первый инцидент

С начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве Румынии, а фрагменты упавших дронов регулярно находили на румынской территории.

Румыния и Украина имеют общую границу протяженностью около 600 км, которая является частью внешней границы НАТО. В 2025 году страна приняла закон, разрешающий сбивать дроны, вторгающиеся в ее воздушное пространство, но до сих пор не пользовалось им.

Инциденты с дронами в странах Балтии

Только накануне неизвестный беспилотник залетел на территорию Латвии и разбился там. Сообщалось, что дрон залетел со стороны России. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс позднее подтвердил, что дрон идентифицировали как украинский. Той же ночью украинские дроны залетели и на территорию Эстонии.

По данным эстонской стороны, эта группа БПЛА направлялась атаковать российский порт Усть-Луга, от которого до территории Эстонии - менее 30 км, а кратчайший маршрут от территории Украины пролегает вдоль восточных границ Латвии и Эстонии.

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Важно 17:50

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

