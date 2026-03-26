В Румынии близ границы с Украиной упал беспилотник

Жертв и разрушений не зафиксировано. Вместе с тем, по данным ведомства, той же ночью по тревоге были подняты два истребителя F-16. В Минобороны Румынии сообщили, что российские войска с помощью дронов атаковали гражданские объекты и инфраструктуру в Украине, близ речной границы с Румынией.

Беспилотники в Румынии - не первый инцидент

С начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве Румынии, а фрагменты упавших дронов регулярно находили на румынской территории.

Румыния и Украина имеют общую границу протяженностью около 600 км, которая является частью внешней границы НАТО. В 2025 году страна приняла закон, разрешающий сбивать дроны, вторгающиеся в ее воздушное пространство, но до сих пор не пользовалось им.

Инциденты с дронами в странах Балтии

Только накануне неизвестный беспилотник залетел на территорию Латвии и разбился там. Сообщалось, что дрон залетел со стороны России. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс позднее подтвердил, что дрон идентифицировали как украинский. Той же ночью украинские дроны залетели и на территорию Эстонии.

По данным эстонской стороны, эта группа БПЛА направлялась атаковать российский порт Усть-Луга, от которого до территории Эстонии - менее 30 км, а кратчайший маршрут от территории Украины пролегает вдоль восточных границ Латвии и Эстонии.

Фото: упавший в Латвии беспилотник