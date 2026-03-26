Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

В России запретили фильм «Господин Никто против Путина»

26 марта, 2026 14:36

Мир 0 комментариев

Scanpix (AP Photo/John Locher)

Судья Центрального районного суда Челябинска Ксения Бухаринова в четверг, 26 марта, вынесла решение о запрете документального фильма "Господин Никто против Путина" на всей территории России. Картину снял Павел Таланкин, работавший педагогом-организатором в средней школе челябинского города Карабаша. Единственным участником судебного заседания был старший заместитель прокурора Евгений Тумшин.

По требованию прокуратуры доступ к фильму будет закрыт на трех платформах - в VK-видео, Yandex.kz и "Моушн видео". Прокуратура сочла, что авторы картины формируют негативный образ "специальной военной операции" (СВО) России в Украине - так российские власти официально именуют войну против Украины - и действующей власти.

Дополнительным поводом для преследования стал эпизод, где в кадре появляется бело-сине-белый флаг - символ легиона "Свобода России" - вооруженного формирования россиян, воюющего против российской армии на стороне Украины и признанного в РФ террористической организацией. Прокуратура квалифицировала это как пропаганду экстремизма и терроризма. Помимо этого, обвинение указало на съемку несовершеннолетних без согласия их родителей.

Фильм Таланкина и Боренштейна - лауреат премии "Оскар"

Документальная картина режиссера Дэвида Боренштейна датско-чешского производства рассказывает о том, как российская школа менялась с началом войны России против Украины. Таланкин вел съемку изнутри - в том числе фиксировал официальные школьные мероприятия, которые снимал для отчетности перед городским управлением образования.

В марте фильм был удостоен премии американской киноакадемии "Оскар" в категории лучший документальный фильм. Вслед за этим Совет по правам человека при президенте России направил запросы в оргкомитет кинопремии и в ЮНЕСКО с требованием проверить законность показа детей без родительского согласия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Важно

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Важно

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев (1)

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Важно

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Важно 17:50

Важно 0 комментариев

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Читать
Загрузка

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Читать

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Читать

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Читать

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

Важно 0 комментариев

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

Читать