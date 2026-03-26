В России запретили фильм «Господин Никто против Путина»

По требованию прокуратуры доступ к фильму будет закрыт на трех платформах - в VK-видео, Yandex.kz и "Моушн видео". Прокуратура сочла, что авторы картины формируют негативный образ "специальной военной операции" (СВО) России в Украине - так российские власти официально именуют войну против Украины - и действующей власти.

Дополнительным поводом для преследования стал эпизод, где в кадре появляется бело-сине-белый флаг - символ легиона "Свобода России" - вооруженного формирования россиян, воюющего против российской армии на стороне Украины и признанного в РФ террористической организацией. Прокуратура квалифицировала это как пропаганду экстремизма и терроризма. Помимо этого, обвинение указало на съемку несовершеннолетних без согласия их родителей.

Фильм Таланкина и Боренштейна - лауреат премии "Оскар"

Документальная картина режиссера Дэвида Боренштейна датско-чешского производства рассказывает о том, как российская школа менялась с началом войны России против Украины. Таланкин вел съемку изнутри - в том числе фиксировал официальные школьные мероприятия, которые снимал для отчетности перед городским управлением образования.

В марте фильм был удостоен премии американской киноакадемии "Оскар" в категории лучший документальный фильм. Вслед за этим Совет по правам человека при президенте России направил запросы в оргкомитет кинопремии и в ЮНЕСКО с требованием проверить законность показа детей без родительского согласия.