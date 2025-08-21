В статье "Балтика: гарантии опасности" главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич утверждает, что противники России в странах Балтии и в Северной Европе, главным образом Финляндия, формируют "серую зону". "

"Серая зона" - явление, связанное с асимметричными конфликтами, где одна сторона значительно уступает по количеству и качеству вооружения. Здесь не очень удобно вести активные боевые действия (к примеру, риски поражения крупных городов). В "серой зоне" особо значимы такие факторы, как пропаганда, активная разведка с переходом к террору, психологические операции и использование гражданских объектов для военных целей. Все это - способы получение конкурентного преимущества в "серой зоне"", - пишет Межевич.

В статье отмечается, что "серая зона" - пространство повышенной опасности, где могут неожиданно вспыхнуть конфликты.

"В "серой зоне" происходит соперничество не за отдельные объекты тактического и оперативно-тактического значения, а за общие преимущества информационного характера, а также достижения экономических целей. Особенностью "серых зон" является отсутствие легальных способов достижения поставленных целей", - пишет Межевич, добавляя, что в таких условиях России с военной точки зрения будет очень сложно "пробить дорогу" в Северном море.

Автор утверждает, что "ситуация в странах Балтии, Польше и государствах Северной Европы стала необратимой" и к власти в этих странах могут прийти только партии, поддерживающие агрессию против России. В то же время страны Балтии и Северной Европы активно развивают сотрудничество в области безопасности и обороны с Британией и Германией.

"Такое взаимодействие преследует стратегическую цель создания военной, политической и экономической угрозы для России и Беларуси", - заявляет Межевич.

(Tvnet.lv)