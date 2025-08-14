Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В России официально подтвердили ограничение звонков через Telegram и WhatsApp

© BBC 14 августа, 2025 07:35

Мир 0 комментариев

Роскомнадзор заявил, что в России «принимаются меры по частичному ограничению звонков» в Telegram и WhatsApp. «Частичную блокировку» звонков в этих мессенджерах в ведомстве объяснили борьбой с мошенниками.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — цитирует РБК заявление пресс-службы ведомства.

С конца прошлой недели голосовые звонки и даже обычная переписка работают у российских пользователей телеграма и WhatsApp с большими перебоями.

В пресс-службе мессенджера Telegram Русской службе Би-би-си ранее заявили, что приложение работает исправно, а «любые проблемы с соединением, с которыми сталкиваются пользователи, не являются результатом технических неисправностей телеграма».

Проблемы со связью в мессенджерах наблюдались еще в конце июня и начале июля. По словам источника газеты «Коммерсант» на телеком-рынке, с 1 августа власти стали выборочно тестировать блокировку звонков в мессенджерах.

В декабре «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что в правительстве обсуждают идеи, как полностью заблокировать голосовые вызовы в приложениях и запретить звонки из-за границы.

Один из источников на рынке объяснил The Bell: операторы переживают, что растет объем звонков через WhatsApp. Эти звонки невозможно контролировать (трафик зашифрован) и на них почти ничего не получается зарабатывать (звонки идут через интернет, а такой трафик стоит гораздо дешевле, чем голосовой).

Журнал Forbes со ссылкой на источники и телеведущая Ксения Собчак сообщали, что весной операторы «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2) предложили Минцифры заблокировать пользователям возможность звонков в иностранных мессенджерах.

Осенью прошлого года глава Роскомнадзора Андрей Липов утверждал, что меры против звонков через мессенджеры необходимы якобы для защиты россиян от телефонных мошенников. После начала войны в Украине мошенники не только крали деньги с банковских счетов, но и стали убеждать россиян поджигать военкоматы, заливать зеленкой урны для голосования и совершать другие подобные действия.

Однако, как отмечает журналист Андрей Захаров (в реестре «иноагентов»), согласно опросу, который проводит Центробанк РФ, в 2024 году мошенники связывались с потенциальными жертвами в основном по телефону (45,6%). Мессенджеры занимали только второе место — 15%.

Российские власти объясняют также свои действия тем, что Telegram и WhatsApp не выполняют закон о «приземлении», то есть не хранят данные пользователей в России.

Эксперты отмечают, что таким образом власти, вероятно, вынуждают жителей России переходить на мессенджер Max, который в июле правительство РФ выбрало его «национальным мессенджером».

В политике конфиденциальности российского сервиса прямо указано, что мессенджер Max не только собирает определенные данные, но и оставляет за собой право передавать их третьим лицам и госорганам.

Как отмечают технические эксперты, обычно голосовые звонки в мессенджерах практически невозможно прослушать, а вот доступ к переписке получить гораздо проще.

После заявления Роскомнадзора об ограничении работы Telegram и WhatsApp появился и комментарий Минцифры. Министерство сообщило, что доступ к звонкам в этих мессенджерах будет восстановлен, если те выполнят требования российского законодательства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать