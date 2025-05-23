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В Риге установят свыше шестидесяти новых «лежачих полицейских»

© LETA 23 мая, 2025 17:08

Новости Латвии 0 комментариев

С целью снижения скорости движения на дорогах в 12-ти микрорайонах Риги установят 61-го «лежачего полицейского», сообщает агентство LETA с ссылкой на Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.

В настоящий момент в пяти микрорайонах Риги уже построено 26 новых «лежачих полицейских», в девяти микрорайонах работы продолжаются.

Работы по установке оставшихся «лежачих полицейских» планируется завершить к середине июля.

В 2025 новые «лежачие полицейские» должны быть построены в Межапарке, Пурвциемсе, Биерини, Болдерае, Венцдаугаве, Букульти, Дарзциемсе, Дарзини, Дзирциемсе, Иманте, на Югле и Тейке.

Отмечается, что «лежачие полицейские» устанавливаются в целях снижения интенсивности дорожного движения в жилых районах с зонами ограничения скорости на дорогах до 30 километров в час, отсутствием пешеходных тротуаров и наличием поблизости образовательных учреждений.

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