В Риге установят свыше шестидесяти новых «лежачих полицейских»

В настоящий момент в пяти микрорайонах Риги уже построено 26 новых «лежачих полицейских», в девяти микрорайонах работы продолжаются.

Работы по установке оставшихся «лежачих полицейских» планируется завершить к середине июля.

В 2025 новые «лежачие полицейские» должны быть построены в Межапарке, Пурвциемсе, Биерини, Болдерае, Венцдаугаве, Букульти, Дарзциемсе, Дарзини, Дзирциемсе, Иманте, на Югле и Тейке.

Отмечается, что «лежачие полицейские» устанавливаются в целях снижения интенсивности дорожного движения в жилых районах с зонами ограничения скорости на дорогах до 30 километров в час, отсутствием пешеходных тротуаров и наличием поблизости образовательных учреждений.