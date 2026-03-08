В Риге состоялось женское шествие солидарности (ФОТО)

Шествие началось в 11:30 около памятника Свободы и завершилось на площади Екаба ва 12 часов.

В нём приглашали участвовать всех, кто поддерживает создание безопасного и равноправного общества и желает более безопасного будущего для окружающих его женщин.

Участники и участницы несли плакаты с лозунгами "Цветы не исцеляют синяки", "Место женщины - в безопасности", "Феминизм - не ругательство", "Безопасности, а не цветов".

Шествие возглавила руководитель отдела защиты интересов "Центра Марта" Беата Йоните.