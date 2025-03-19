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В Риге симфонический оркестр исполнит лучшие рок-хиты

Редакция PRESS 19 марта, 2025 12:23

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6 апреля на сцене арены «Xiaomi» симфонический оркестр выступит с большим концертом «Legendary Rock Voices», где исполнит лучшие рок-хиты разных поколений, сообщает портал balticevents.info.

«Legendary Rock Voices» — это масштабный международный проект, который сочетает в себе элементы классической симфонической музыки и культовых рок-хитов. Это встреча классики и рока на одной сцене в один вечер.

В этот вечер на cцене прозвучат знаменитые песни таких известных групп как «Deep Purple», «Metallica», «Rammstein», «Guns N' Roses», «Deep Purple», «Queen», «Led Zeppelin», «Kiss», «Scorpions» и многих других колективов.

Дирижер проекта Роман Григорьев — лауреат престижных международных премий, среди которых «Royal Philharmonic Society» (Великобритания, номинация «Опера и музыкальный театр»), «Music Theatre NOW», «Terni Film Festival», «Social World Film Festival». Солисты шоу — признанные вокалисты, победители множества музыкальных конкурсов и телевизионных шоу, чьи голоса завоевали сердца слушателей по всему миру.

https://www.youtube.com/watch?v=fACJFFm1cF4

На сцене выступит симфонический оркестр из 60 музыкантов, рок-группа, хор и шесть вокалистов, а также каждое выступление будет сопровождаться световым шоу со специальными видеопроекциями.

«Legendary Rock Voices» выступят в Риге в рамках концертного тура по Европе. Билеты на концерт доступны в кассе «Biļešu Serviss».

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«Я уже давно считаю, что нам нужна языковая полиция, которую можно вызвать в таких вопиющих случаях, скажем, в магазин, чтобы выписать серьезный штраф за нарушение Закона о государственном — его неиспользование в общественных местах! Русских по-другому не научишь — поверьте мне! Нам не нужно знать русский язык, чтобы делать покупки в Латвии! Йохаиды»! - Использует крепкое латышское словцо поэтесса Лиана Ланга, комментируя жалобу некой Аниты, что в магазине Citro и кассир и заведующая говорят с ней только по-русски.

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«Я уже давно считаю, что нам нужна языковая полиция, которую можно вызвать в таких вопиющих случаях, скажем, в магазин, чтобы выписать серьезный штраф за нарушение Закона о государственном — его неиспользование в общественных местах! Русских по-другому не научишь — поверьте мне! Нам не нужно знать русский язык, чтобы делать покупки в Латвии! Йохаиды»! - Использует крепкое латышское словцо поэтесса Лиана Ланга, комментируя жалобу некой Аниты, что в магазине Citro и кассир и заведующая говорят с ней только по-русски.

Илзе Вайновска согласно с такой идеей: без языковой полиции не обойтись, потому что обычная полиция не суетится по этому поводу и не видит проблемы.

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История и культура 16:24

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В мире диско есть имена, которые навсегда вписаны в музыкальную историю. Одно из них – Прешес Уилсон, легендарная солистка группы Eruption. Именно благодаря ее мощному, глубокому и эмоциональному вокалу коллектив стал одной из самых ярких звезд 80-х. Ее голос звучит в таких бессмертных хитах, как I Can’t Stand the Rain и One Way Ticket, покоривших весь мир.

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Важно 16:14

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Реализация проекта Rail Baltica продолжает вызывать в обществе ряд вопросов и опасений. Что пошло не так? Напомним, что в декабре прошлого года в итоговом отчете парламентской комиссии по расследованию проекта были названы лица, ответственные за задержку реализации проекта. В этом списке отказался и бывший министр сообщения Талис Линкайтс. Оглядываясь на время своего пребывания на посту, Линкайтс в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv назвал себя одним из ответственных.

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Знаете ли вы, что раз в десятилетие владельцы квартир и частных домов должны проверять состояние своей внутренней электропроводки? Эта обязанность прописана в правилах пожарной безопасности. И даже если вы профессиональный электрик, вашего компетентного мнения недостаточно. Необходимо вызывать сертифицированного электрика с тепловизором, услуги которого собственники должны оплачивать из своего кармана. Составляется акт, отсутствие которого может повлечь за собой штраф.

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