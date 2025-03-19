В Риге симфонический оркестр исполнит лучшие рок-хиты

«Legendary Rock Voices» — это масштабный международный проект, который сочетает в себе элементы классической симфонической музыки и культовых рок-хитов. Это встреча классики и рока на одной сцене в один вечер.

В этот вечер на cцене прозвучат знаменитые песни таких известных групп как «Deep Purple», «Metallica», «Rammstein», «Guns N' Roses», «Deep Purple», «Queen», «Led Zeppelin», «Kiss», «Scorpions» и многих других колективов.

Дирижер проекта Роман Григорьев — лауреат престижных международных премий, среди которых «Royal Philharmonic Society» (Великобритания, номинация «Опера и музыкальный театр»), «Music Theatre NOW», «Terni Film Festival», «Social World Film Festival». Солисты шоу — признанные вокалисты, победители множества музыкальных конкурсов и телевизионных шоу, чьи голоса завоевали сердца слушателей по всему миру.

https://www.youtube.com/watch?v=fACJFFm1cF4

На сцене выступит симфонический оркестр из 60 музыкантов, рок-группа, хор и шесть вокалистов, а также каждое выступление будет сопровождаться световым шоу со специальными видеопроекциями.

«Legendary Rock Voices» выступят в Риге в рамках концертного тура по Европе. Билеты на концерт доступны в кассе «Biļešu Serviss».