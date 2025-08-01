В Риге прошли рекордные дожди: за одно утро они перевыполнили пол месячной нормы!

Второе по величине количество осадков на национальных станциях наблюдения за последние 12 часов — 35 миллиметров в Скривери.

По данным синоптиков, утром в Риге дождь прекратится. Днём воздух прогреется до +21..+22 градусов. Будет дуть слабый ветер.

В выходные в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди с грозами, потеплеет. На следующей неделе с запада в Латвию придет циклон, поэтому ожидаются частые дожди, местами сильные ливни, грозы и сильный ветер.

В последние несколько дней в некоторых районах Латвии шли сильные дожди. По данным Латвийской метеорологической службы, больше всего осадков выпало в среду на западе страны — в Добеле и Салдусе, где количество осадков достигло 44,6 и 52,9 миллиметра соответственно.

По всей стране объявлено предупреждение о повышении уровня воды в водоёмах, в связи с чем в некоторых местах может произойти затопление низинных территорий. Жёлтый уровень предупреждения о высоком уровне воды будет действовать как минимум до понедельника, 4 августа.

