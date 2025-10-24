В Риге пройдут учения по эвакуации: как это будет?

В ходе обучения будет проведена практическая имитация открытия эвакуационного центра, и участники получат возможность прочувствовать реальную ситуацию — покинуть свой дом из-за чрезвычайной ситуации, связанной с погодными условиями, и отправиться в безопасное убежище, предоставленное муниципалитетом.

Ранее жители имели возможность подать заявку на такое обучение, чтобы получить практический опыт по эвакуации.

Обучение организовано в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и Управлением гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления.

Процесс эвакуации будет организован из двух пунктов сбора - средней школы Наталии Драудзини и Рижской средней школы Аркадия.

Отсюда участникам будет предоставлен транспорт до эвакуационного центра – Рижской средней школы № 9.

Обучение продлится до 10:00 утра 25 октября.

Эвакуационный центр предоставит питание и необходимое снаряжение для ночлега. Участники смогут освежить знания по оказанию первой помощи и собрать собственную «сумку на 72 часа», которая пригодится в чрезвычайных ситуациях.

ФОТО имиджевое