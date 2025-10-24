Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге пройдут учения по эвакуации: как это будет?

24 октября, 2025 07:59

Новости Латвии

Сегодня в Рижской средней школе № 9, расположенной по адресу ул. Стамериенас, 8, пройдут учения по эвакуации, организованные Латвийским Красным Крестом, сообщили в пресс-службе Рижской думы.

В ходе обучения будет проведена практическая имитация открытия эвакуационного центра, и участники получат возможность прочувствовать реальную ситуацию — покинуть свой дом из-за чрезвычайной ситуации, связанной с погодными условиями, и отправиться в безопасное убежище, предоставленное муниципалитетом.

Ранее жители имели возможность подать заявку на такое обучение, чтобы получить практический опыт по эвакуации.

Обучение организовано в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и Управлением гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления.

Процесс эвакуации будет организован из двух пунктов сбора - средней школы Наталии Драудзини и Рижской средней школы Аркадия.

Отсюда участникам будет предоставлен транспорт до эвакуационного центра – Рижской средней школы № 9.

Обучение продлится до 10:00 утра 25 октября.

Эвакуационный центр предоставит питание и необходимое снаряжение для ночлега. Участники смогут освежить знания по оказанию первой помощи и собрать собственную «сумку на 72 часа», которая пригодится в чрезвычайных ситуациях.

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

20:22

Важно

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

20:21

Важно

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

20:20

Важно

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Азбука здоровья

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

18:39

Важно

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

18:38

Важно

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

