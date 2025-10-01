Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге начинается отопительный сезон: когда потеплеют радиаторы?

© LETA 1 октября, 2025 12:10

Новости Латвии 0 комментариев

С сегодняшнего дня SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) начинает постепенное подключение отопления, сообщила агентству LETA представитель компании Инита Кабанова.

Новый отопительный сезон в Риге многие дома начнут с модернизированными тепловыми узлами.

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) сообщил, что летом было установлено 410 новых блоков управления, а осенью добавят ещё 300. Они позволяют дистанционно контролировать и регулировать работу теплового узла.

Все дома планируют подключить к отоплению в течение трёх дней. Конкретную дату жильцы могут узнать через портал e-parvaldnieks.lv или мобильное приложение. После запуска в течение двух недель продолжатся работы по стабилизации систем — будет проведено развоздушивание и устранение повреждений, возникших из-за несогласованных летних ремонтов.

Если отопление в доме уже подключено, а в отдельных квартирах радиаторы остаются холодными, RNP призывает сообщать о проблемах для быстрого устранения.

Подключение отопления осуществляется по критериям: в течение трёх суток температура воздуха держится ниже +14 градусов и хотя бы раз опускается до +8, а прогноз также обещает прохладу.

Позднее всего отопление подадут в утеплённые дома — они дольше сохраняют тепло, сезон в них короче и обходится дешевле.

Современные тепловые узлы автоматически отключают отопление в тёплые дни, когда температура выше +12 градусов, так что жильцам не придётся платить за лишний расход. В этом году 710 узлов модернизированы с новыми блоками управления, которые позволяют не только отключать отопление, но и отслеживать параметры дистанционно.

RNP принадлежит Рижской думе, в 2024 году оборот компании составил 80,6 млн евро (+8,5% к 2023-му), прибыль достигла девяти миллионов евро. В предприятии работает около 2000 сотрудников, на его управлении — около 3500 зданий.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

