В Риге начинается отопительный сезон: когда потеплеют радиаторы?

Новый отопительный сезон в Риге многие дома начнут с модернизированными тепловыми узлами.

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) сообщил, что летом было установлено 410 новых блоков управления, а осенью добавят ещё 300. Они позволяют дистанционно контролировать и регулировать работу теплового узла.

Все дома планируют подключить к отоплению в течение трёх дней. Конкретную дату жильцы могут узнать через портал e-parvaldnieks.lv или мобильное приложение. После запуска в течение двух недель продолжатся работы по стабилизации систем — будет проведено развоздушивание и устранение повреждений, возникших из-за несогласованных летних ремонтов.

Если отопление в доме уже подключено, а в отдельных квартирах радиаторы остаются холодными, RNP призывает сообщать о проблемах для быстрого устранения.

Подключение отопления осуществляется по критериям: в течение трёх суток температура воздуха держится ниже +14 градусов и хотя бы раз опускается до +8, а прогноз также обещает прохладу.

Позднее всего отопление подадут в утеплённые дома — они дольше сохраняют тепло, сезон в них короче и обходится дешевле.

Современные тепловые узлы автоматически отключают отопление в тёплые дни, когда температура выше +12 градусов, так что жильцам не придётся платить за лишний расход. В этом году 710 узлов модернизированы с новыми блоками управления, которые позволяют не только отключать отопление, но и отслеживать параметры дистанционно.

RNP принадлежит Рижской думе, в 2024 году оборот компании составил 80,6 млн евро (+8,5% к 2023-му), прибыль достигла девяти миллионов евро. В предприятии работает около 2000 сотрудников, на его управлении — около 3500 зданий.