В пятницу в деревянном ангаре в Плявниеки произошел крупный пожар, который в настоящее время локализован.

По словам Трейле, огонь охватил один из старых деревянных ангаров, в котором хранились части декораций для нескольких спектаклей. Большинство этих спектаклей не входят в активный репертуар, поэтому потеря декораций не повлияет на расписание театра.

Декорации были застрахованы, и ЛНОБ подаст заявление на возмещение ущерба.

Как сообщила Трейле, в ангаре также находились декорации к балету "Щелкунчик", и они уничтожены, однако театр уже начал работу по их восстановлению, поэтому спектакли, которые традиционно входят в новогодний репертуар ЛНОБ, состоятся.

Как сообщалось, Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Мейрану в Риге в 12:47.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, ангар уже горел открытым пламенем на площади 950 квадратных метров. Также загорелась стена соседнего ангара на площади 170 квадратных метров и фасад административного здания на площади 100 квадратных метров.

В 15:19 распространение пламени было локализовано, работы на месте пожара продолжаются.