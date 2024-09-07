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В результате пожара в Плявниеки сгорели декорации к балету «Щелкунчик» (2)

© LETA 7 сентября, 2024 12:00

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В результате пожара в столичном микрорайоне Плявниеки сгорела часть декораций к нескольким спектаклям Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ), сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела по связям с общественностью театра Ирбе Трейле.

В пятницу в деревянном ангаре в Плявниеки произошел крупный пожар, который в настоящее время локализован.

По словам Трейле, огонь охватил один из старых деревянных ангаров, в котором хранились части декораций для нескольких спектаклей. Большинство этих спектаклей не входят в активный репертуар, поэтому потеря декораций не повлияет на расписание театра.

Декорации были застрахованы, и ЛНОБ подаст заявление на возмещение ущерба.

Как сообщила Трейле, в ангаре также находились декорации к балету "Щелкунчик", и они уничтожены, однако театр уже начал работу по их восстановлению, поэтому спектакли, которые традиционно входят в новогодний репертуар ЛНОБ, состоятся.

Как сообщалось, Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Мейрану в Риге в 12:47.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, ангар уже горел открытым пламенем на площади 950 квадратных метров. Также загорелась стена соседнего ангара на площади 170 квадратных метров и фасад административного здания на площади 100 квадратных метров.

В 15:19 распространение пламени было локализовано, работы на месте пожара продолжаются.

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