Пожар в Плявниеках: жителей призывают закрыть окна (ДОПОЛНЕНО)

Около часа дня пожарные получили вызов на улицу Мейрану, где загорелся ангар.

В связи с сильным задымлением ГПСС призывает жителей района закрыть окна и, по возможности, перекрыть вентиляцию.

Тем временем предприятие "Rīgas satiksme" сообщает, что из-за происшествия остановлено движение автобусов на 13-м маршруте в обоих направлениях.

16:00. Пожарные локализовали крупный пожар в деревянном ангаре в столичном микрорайоне Плявниеки, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 12:47 пожарная служба получила вызов на улицу Мейрану в Риге, где начался пожар в ангаре, в котором находился склад.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, ангар уже горел открытым пламенем на площади 950 квадратных метров. Также загорелась стена соседнего ангара на площади 170 квадратных метров и фасад административного здания на площади 100 квадратных метров.