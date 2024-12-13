Россия остановила экспорт пшеницы в Сирию

Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию после свержения президента Башара Асада. Российские экспортеры обеспокоены неопределенностью относительно нового правительства и вероятными задержками с оплатой, сообщает агентство Reuters в пятницу, 13 декабря, со ссылкой на российские и сирийские источники.

"Я думаю, что никто не осмелится поставлять пшеницу в Сирию при нынешних обстоятельствах", - заявил Reuters российский собеседник.

При этом два судна, перевозившие российскую пшеницу для Сирии, не достигли пунктов назначение, пишет агентство, ссылаясь на данные о судоходстве. Одно из них - "Михаил Ненашев" - стоит на якоре у побережья Сирии, другое - "Альфа Гермес" - направляется в египетский порт Александрия после того, как также простояло несколько дней у побережья Сирии, уточняется далее.

Собеседник из Сирии сообщил Reuters, что суда были задержаны из-за неопределенности с платежами, а также что Россия обсудила этот вопрос с новыми властями Сирии.