Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

Жильцы дома и нашли соседа — мужчина лежал на земле в луже крови. Страшное событие произвело на них сильное впечатление. Один из жильцов дома даже видел момент падения: «Я сидел в комнате и видел это. Подумал, что, может быть, кто-то выбросил мусор с балкона. Потом увидел что это, вызвал «скорую» и полицию. Пошел посмотреть...».

«Это ужасно. Я видела из окна, что мужчина лежал голый — без рубашки, без обуви. Не знаю, упал он или прыгнул. Взрослый человек не может просто выпасть из окна», — говорит жительница четвертого этажа Мариете.

Погибшего звали Раймонд. Он работал дворником — ему было около тридцати лет, и он жил вместе с матерью на пятом этаже.

Его хорошо описала Расма — жительница первого этажа, с детьми которой Раймонд когда-то дружил. Он время от времени навещал женщину, и о покойнике она может сказать только хорошее: «Мы часто встречались. Он был дворником, я часто выгуливала собаку. Он приходил ко мне, мы разговаривали о музыке, вере, смысле жизни. С ним было интересно разговаривать».

Женщина называет соседа умным и общительным человеком. У мужчины не было проблем с алкоголем. Никогда не слышала от него никаких высказываний о мрачных и суицидальных мыслях: «Он никогда не жаловался на жизнь, на то, что нет денег или что-то в этом роде. Но ничего подобного не упоминал».

Жители до сих пор недоумевают, совершил ли мужчина самоубийство или смерть Раймонда связана... с чем-то более загадочным.