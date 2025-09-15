Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили…

Редакция PRESS 15 сентября, 2025 21:11

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

31 мая в период с 2:00 до 4:00 в Риге, на Привокзальной площадит было ограблено несколько человек, которым были нанесены телесные повреждения и похищены мобильный телефон «iPhone» и электронная сигарета. Затем были похищены товары с автозаправочных станций на улицах Сатеклес и Курбада. После краж были подожжены два мусорных контейнера, после чего был поврежден автомобиль BMW на улице Даугавпилс.

В ходе расследования было установлено, что к указанным преступлениям причастна группа лиц — молодые люди, родившиеся в 1998, 2004 и 2008 годах.

3 июня этого года правоохранительные органы задержали молодого человека, родившегося в 1998 году. Он признан подозреваемым по нескольким статьям Уголовного кодекса:

• статья 176, часть вторая — о грабеже, если он совершен группой лиц по предварительному сговору;

• статья 185, часть первая — об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества;

• статьи 185, часть вторая – за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это было совершено путем поджога;

• статьи 180, часть первая – за кражу или присвоение в небольшом размере.

Задержанный уже попадал в поле зрения полиции за ранее совершенное ограбление. За это преступление ему была применена мера пресечения – передача под надзор полиции, но он не выполнил условия, поэтому 5 июля ему было применено заключение под стражу.

В ходе дальнейшего расследования 14 августа был задержан молодой человек, родившийся в 2004 году. Он признан подозреваемым по первой части статьи 180 Уголовного кодекса — за кражу или присвоение в небольшом размере, и по статье 315 — за недонесение, если известно, что готовится или совершается тяжкое или особо тяжкое преступление. В отношении молодого человека применена мера пресечения – проживание по определенному месту жительства. Он ранее был осужден за кражу или присвоение в небольшом размере, и ему назначен пробационный надзор на один год, который еще не истек.

Наконец, 27 августа подозреваемым признан молодой человек, родившийся в 2008 году. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса, а именно в краже или присвоении в небольшом размере, и частью 2 статьи 176 — в грабеже, если он совершен группой лиц по предварительному сговору. Несовершеннолетний ранее неоднократно подвергался административному наказанию за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. В отношении молодого человека применена мера безопасности – передача под надзор полиции.

10 сентября уголовное дело направлено для возбуждения уголовного дела. 

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений?

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО)

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

