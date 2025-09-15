Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили…

31 мая в период с 2:00 до 4:00 в Риге, на Привокзальной площадит было ограблено несколько человек, которым были нанесены телесные повреждения и похищены мобильный телефон «iPhone» и электронная сигарета. Затем были похищены товары с автозаправочных станций на улицах Сатеклес и Курбада. После краж были подожжены два мусорных контейнера, после чего был поврежден автомобиль BMW на улице Даугавпилс.

В ходе расследования было установлено, что к указанным преступлениям причастна группа лиц — молодые люди, родившиеся в 1998, 2004 и 2008 годах.

3 июня этого года правоохранительные органы задержали молодого человека, родившегося в 1998 году. Он признан подозреваемым по нескольким статьям Уголовного кодекса:

• статья 176, часть вторая — о грабеже, если он совершен группой лиц по предварительному сговору;

• статья 185, часть первая — об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества;

• статьи 185, часть вторая – за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это было совершено путем поджога;

• статьи 180, часть первая – за кражу или присвоение в небольшом размере.

Задержанный уже попадал в поле зрения полиции за ранее совершенное ограбление. За это преступление ему была применена мера пресечения – передача под надзор полиции, но он не выполнил условия, поэтому 5 июля ему было применено заключение под стражу.

В ходе дальнейшего расследования 14 августа был задержан молодой человек, родившийся в 2004 году. Он признан подозреваемым по первой части статьи 180 Уголовного кодекса — за кражу или присвоение в небольшом размере, и по статье 315 — за недонесение, если известно, что готовится или совершается тяжкое или особо тяжкое преступление. В отношении молодого человека применена мера пресечения – проживание по определенному месту жительства. Он ранее был осужден за кражу или присвоение в небольшом размере, и ему назначен пробационный надзор на один год, который еще не истек.

Наконец, 27 августа подозреваемым признан молодой человек, родившийся в 2008 году. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса, а именно в краже или присвоении в небольшом размере, и частью 2 статьи 176 — в грабеже, если он совершен группой лиц по предварительному сговору. Несовершеннолетний ранее неоднократно подвергался административному наказанию за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. В отношении молодого человека применена мера безопасности – передача под надзор полиции.

10 сентября уголовное дело направлено для возбуждения уголовного дела.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.