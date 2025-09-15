Покупатель в магазине Lidl в Межциемсе услышал рекламу на русском языке и написал жалобу в Центр государственного языка.

"Закон о государственном языке распространяется и на рекламу: рекламы только на иностранном языке не может быть. В первую очередь, все объявления, включая рекламу в торговом зале, должны быть на государственном языке", - заявила Руководитель отдела контроля языка Центра государственного языка Мадара Реке.

Представитель магазина признаёт, что в тот день реклама на русском языке транслировалась в нескольких магазинах Lidl. "Поскольку в Латвии существуют как латышские, так и русские СМИ, мы также размещаем рекламу в этих СМИ на латышском и русском языках. Такая реклама была подготовлена ​​заранее. Из-за человеческого фактора эти два файла перепутались, и реклама транслировалась на русском языке", - объяснила представитель Lidl Зане Нельке.

Далее можно было бы сказать: извините, что не предварили рекламу на русском рекламой на государственном языке.

Вместо этого г-жа Нельке выдала формулу: "Приносим извинения всем покупателям, которые это услышали".

Ну, начнем с того, что перед всеми покупателями извинения совершенно излишни - как минимум половина из них вряд ли расстроилась, услышав рекламу на родном языке.

Это - это что? Русские слова? Звучит как то двусмысленно и оскорбительно как минимум для половины покупателей этой торговой сети в Риге, чей родной язык русский. А что, за это уже нужно извиняться? Не за нарушение закона о рекламе, который в принципе не запрещает использование русского языка, но указывает, что государственному нужно отдавать приоритет, а просто за использование русского?