Извиняемся за то, что вы ЭТО услышали: Lidl, зачем извиняясь, оскорблять людей? (3)

Редакция PRESS 15 сентября, 2025 18:43

Выбор редакции 3 комментариев

Бывает так, что извинения одним могут оскорбить других. Свежий случай с Lidl тому типичный пример. Напомним в чем тут дело. 

Покупатель в магазине Lidl в Межциемсе услышал рекламу на русском языке и написал жалобу в Центр государственного языка.  

"Закон о государственном языке распространяется и на рекламу: рекламы только на иностранном языке не может быть. В первую очередь, все объявления, включая рекламу в торговом зале, должны быть на государственном языке", - заявила Руководитель отдела контроля языка Центра государственного языка Мадара Реке.

Представитель магазина признаёт, что в тот день реклама на русском языке транслировалась в нескольких магазинах Lidl. "Поскольку в Латвии существуют как латышские, так и русские СМИ, мы также размещаем рекламу в этих СМИ на латышском и русском языках. Такая реклама была подготовлена ​​заранее. Из-за человеческого фактора эти два файла перепутались, и реклама транслировалась на русском языке", - объяснила представитель Lidl Зане Нельке.

Далее можно было бы сказать: извините, что не предварили рекламу на русском рекламой на государственном языке.

Вместо этого г-жа Нельке выдала формулу: "Приносим извинения всем покупателям, которые это услышали".

Ну, начнем с того, что перед всеми покупателями извинения совершенно излишни - как минимум половина из них вряд ли расстроилась, услышав рекламу на родном языке. 

Это - это что? Русские слова? Звучит как то двусмысленно и оскорбительно как минимум для половины покупателей этой торговой сети в Риге, чей родной язык русский. А что, за это уже нужно извиняться? Не за нарушение закона о рекламе, который в принципе не запрещает использование русского языка, но указывает, что государственному нужно отдавать приоритет, а просто за использование русского? 

 

Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили… (3)

Важно 21:11

Важно 3 комментариев

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Читать
Загрузка

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее (3)

Важно 21:00

Важно 3 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

Читать

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы (3)

Важно 20:48

Важно 3 комментариев

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Читать

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений? (3)

Важно 20:45

Важно 3 комментариев

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

Читать

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal (3)

Важно 20:38

Важно 3 комментариев

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Читать

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО) (3)

ЧП и криминал 20:13

ЧП и криминал 3 комментариев

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Читать

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади (3)

Мир 19:21

Мир 3 комментариев

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

Читать