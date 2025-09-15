Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений?

Чуть более месяца назад правительство объявило по всей стране чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве, чтобы предотвратить угрозу последствий заморозков, ливней и наводнений. По данным Министерства земледелия, из-за чрезмерной влажности сгнили зерновые, бобовые, картофель и другие культуры, которые во многих местах не успели прорасти или были повреждены. Кое-где посевные работы даже не начинались, и поля простояли необработанными, а где-то фермеры из-за затопления не смогли собрать урожай. В министерстве подчёркивают, что существенный ущерб производителям фруктов в этом году нанесли весенние заморозки. И ситуацию усугубили продолжительные ливни и наводнения в летние месяцы.

Тем не менее, ситуация на рынке, по крайней мере пока, не выглядит так катастрофично, как на бумаге отчетов чиновников. Свежие овощи на прилавках есть и некоторые цены даже немного уменьшились. Например, если в августе картофель стоил в среднем около 1 евро за кг, то сейчас молодую латвийскую картошечку можно приобрести за 80 центов. Кабачки, похоже тоже пережили буйство стихии и приобрести их можно от 80 центов до 1,5 евро за кг. Баклажаны уже стоят дороже - около 2,5 евро. Капуста белокочанная и цветная, а так же брокколи от 1 евро до 2,50 за килограмм.

Любимые многими огурцы и помидоры тоже продаются по вполне доступным ценам. Так, кг огурчиков можно взять, например, за 1,40, а спелые томаты по 1,60. Правда это польские овощи, латвийские обойдутся дороже - в среднем они продаются на рынке по 2-2,5 евро. Свежая морковь тоже в основном польская, но за 80 центов. Появилась и паприка по цене около 2 евро. А вот местная зелень немного сбросила в цене, при желании пучок петрушки можно найти за 60 центов, хотя цены на укроп, кинза и зеленый лучок так и держатся в районе 0,80 - 1 евро.

Вместе с теплой погодой на нет с прилавков рынка сошло и обилие фруктов и ягод. И хотя прилавки уже не ломятся, как месяц назад, что-то прикупить еще можно. Например, распродают остатки местной клубники (4,50) и черники (9,99). Если цена не устраивает, то через несколько ларьков найдется и польская ягода - она почти в два раза дешевле. Об ушедшем лете напоминают и узбекские дыни с марокканскими арбузами, правда цены на них уже довольно кусачие - по 2-3 евро за кг, и нужно учесть, что средняя дынька ну никак не будет меньше 2-3 кг. Зато появился в продаже и первый урожай латвийских яблок, их можно прикупить от 1,5 до 2,5 евро.

Из недостатков - выбирать из этого всего великолепия приходится под неприятным моросящим сентябрьским дождем. И хотя в начале месяца центральный рынок открыл двери обновлённого Овощного павильона после масштабной реконструкции стоимостью более 1,3 млн евро, торговцы овощами и фруктами продолжают ютиться под навесами уличных прилавков. А вместо овощей и фруктов покупателей в только что отремонтированном встретили одежда, обувь, сувениры и хозяйственные товары. Почему так?

- Чтобы обеспечить непрерывность работы рынка, мы перенесли торговцев промышленными товарами со всеми их же ларьками и местами именно в этот павильон. Конечно, это не окончательный результат. Понимаем недоумение людей, но после завершения работ рынок будет выглядеть совершенно иначе, — заверила представитель SIA «Rīgas nami» Даце Прейса.

Нужно отметить, торговые ряды в Овощном павильоне уже успели не только разочаровать многих рижан отсутствием овощей, но и оскандалиться в социальных сетях внезапной продажей матрешек.

- Мы знаем, что матрёшки есть и в украинской культуре. Сейчас ищем компромисс, чтобы избежать недоразумений. Этот стенд принадлежит предпринимательнице из Украины, которая сама пострадала от страны-агрессора, и это её ассортимент, - прокомментировала ситуацию Прейса.

И судя по всему компромисс был найден, потому что сегодня мы матрешек не заметили. Правда и без них в Овощном павильоне чувствуется русский дух, а на полках с сувенирами внимание туристов привлекает национальный колорит. Например, деревянные ложки и расписанная "под хохлому" посуда.

К 2030 году руководство рынка обещает глобальные перемены и полную реконструкцию павильонов. Следующий на очереди - Молочный, откуда, кстати и перекочевали точки с хозяйственными товарами. Вот только торговцы молочными товарами, которые сейчас расположены в Бакалейном павильоне, тоже туда не вернутся. В дальнейшем здесь планируется переселить мясников, а в нынешнем Мясном павильоне будет организовано творческое пространство и музей современного искусства. Вот такая чехарда получается, однако.

Видимо, чтобы не усугублять путаницу что и где продается на ближайшие годы Овощной павильон станет своего рода перевалочным пунктом для групп товаров, чьи павильоны будут ремонтироваться. В это время фрукты и овощи останутся... в Рыбном павильоне! Правда сами торговцы тоже не торопятся туда переезжать.

- В павильоне конечно тепло и сухо, но и аренда точки гораздо, гораздо дороже. Мы просто не можем себе позволить, цены итак постоянно растут, - ответил спрошенный нами торговец овощами о планах на переезд в павильон. Точных расценок на аренду он не называет, но дает понять, что разница существенная. И пока есть возможность, многие торговцы будут торговать на улице.

И раз уж мы упомянули про торговцев молоком и мясом, то давайте вернемся к нашим ценам. Тут утешает, что за минувший месяц цены в Мясном павильоне практически не изменились. Не произошло и резкого скачка цен на свинину из-за вспышки Африканской чумы: свинина как стоила на рынке около 5 евро, плюс-минус евро в зависимости от мясистости окорока, так примерно и осталось. Цены на мясо курицы тоже остались неизменными: 7,80 за грудку, ножки и бедрышки по 3,40, а гирос 5,80, хотя без кожи обойдется уже чуть дороже - 6,30. Скакнувшие в начале лета цены на баранину и говядину тоже, похоже, продолжают расти и кг первосортной говядины уже продается по 18 евро, хотя моно найти вырезку и по 12-13.

В молочном отделе, который сейчас ютится в Бакалее, тоже без особых изменений. Латвийский сыр в пределах от 8 до 10 евро в зависимости от сорта, сметана и творог около 5-6 евро за кг, а десяток яиц стоит около 2,50. Кроме того, можно добыть и свежее молоко на разлив за 80 центов литр.

Но есть и тенденции, которые вызывают некоторую тревогу. Например, цены на хлеб, которые почти год стабильно держались на одном уровне от 1,40 евро за батон белого и от 2,30 за ржаной, пошли вверх и повысились - белый отныне стоит уже 1,55, а ржаной от 2,50. На первый взгляд подорожание в 15-20 центов не кажется таким уж значительным, но в процентном соотношении это практически подорожание на 10%. И есть основания полагать, что это первые последствия того удара стихии, которая ударила по полям с зерновыми по всей стране. Остается только надеяться, что на этом рост цен остановится.