СМИ: за искусственное создание дефицита лекарств оштрафованы фармацевтические компании

С января в Латвии действуют новые правила ценообразования на лекарства. Они снизили размер наценки, которую оптовые торговцы и аптеки могут устанавливать на лекарства. Раньше она рассчитывалась пропорционально цене производителя, а теперь — фиксированная.

На прошлой неделе представители Министерства здравоохранения представили комиссии Сейма результаты первой половины реформы цен на лекарства. Также сообщалось, что в этом году Инспекция здравоохранения оштрафовала одного оптового поставщика фармацевтических препаратов за искусственное создание перебоев в поставках.

Инспекция здравоохранения оштрафовала двух оптовых фармацевтических компаний — «Tamro» и «Magnum Medical» — за искусственное создание дефицита лекарств. Каждому из них был назначен штраф в размере 5000 евро.

«Magnum Medical» — третий по величине оптовый торговец лекарствами в Латвии. Ему принадлежат аптеки «Apotheka». Компания была оштрафована за то, что не доставила лекарства, хотя они были в наличии. Аптека заказала у торговца три упаковки льготных лекарств, но компания потребовала заказать не менее 20 упаковок. Аптека не нуждалась ни в чём другом, поэтому поставка не состоялась.

Компания Tamro, занимающая второе место по объёму продаж лекарственных препаратов в стране и связанная с сетью аптек Benu Aptiekas, была оштрафована за доставку лекарств в аптеки без соблюдения очереди. Заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Свен Хенкузен не считает, что Tamro действовала злонамеренно, а, скорее, по ошибке.

«Ничего личного» Известно, что Инспекция по здравоохранению также оштрафовала третьего оптовика за искусственное создание недоступности лекарств, однако компания оспорила штраф в суде.

Согласно информации, доступной на портале «Firmas.lv», SIA «Tamro» была основана в 1993 году, основной капитал компании составляет 1,865 млн евро. Компания принадлежит SIA «Phoenix Baltics Holding», которая, в свою очередь, принадлежит немецкой компании «Phoenix International Holdings GmbH». Истинными бенефициарами являются граждане Германии Людвиг Курт Меркле и Юта Клара Брейя. Оборот компании с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года составил 199,65 млн евро, завершив финансовый год с прибылью в 7,63 млн евро. Более свежие данные о деятельности компании недоступны.

Между тем, компания SIA «Magnum medical» была основана в 1992 году, её акционерный капитал составляет 952 394 евро. Компания принадлежит эстонской компании «Magnum AS», а бенефициаром является гражданин Эстонии Маргус Линнаме. Оборот компании с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года составил 125,7 млн ​​евро, а прибыль за год составила 3,93 млн евро. Более свежие данные о деятельности компании отсутствуют.

Как сообщалось, с 1 января этого года введена новая модель ценообразования на лекарственные препараты с целью обеспечения равноправного, эффективного и устойчивого механизма ценообразования на лекарства.

С введением реформы жители должны будут платить 75 центов за услуги фармацевтов.

Министр здравоохранения Хоссам Абу Мери (JV) заявил в апреле, что за первые три месяца этого года расходы 75% населения на лекарства сократились в среднем на 13 евро.

Он пояснил, что после введения реформы фармацевтического рынка цены на лекарства стоимостью свыше 30 евро значительно снизились. По оценкам Министерства здравоохранения, их стоимость остаётся на 30–50% ниже.

По словам Абу Мери, цены на некоторые лекарства снизились на 55%. Он отметил, что около 10% населения Латвии пользуется лекарствами стоимостью до пяти евро. Для этой категории цены выросли примерно на 1,10 цента.

«Я считаю, что реформа успешна, но хотелось бы, чтобы как можно больше жителей Латвии ощутили снижение цен на лекарства», — сказал министр.

Министерство здравоохранения намерено работать над снижением цен на лекарства стоимостью до 5 евро. Абу Мери не мог обещать, что они будут такими же дешевыми, как в прошлом году, но цена должна быть снижена. По словам министра здравоохранения, если гражданин использует три-четыре лекарства из категории стоимостью до пяти евро, ему придётся платить на три-четыре евро больше в месяц. «Это неприемлемо. Есть пенсионеры с ограниченными средствами, поэтому нам нужно подумать, как снизить цены на лекарства стоимостью до пяти евро», — подчеркнул министр.