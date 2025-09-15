Келлог прокомментировал атаку российских беспилотных летательных аппаратов на территории Польши — специальный посланник убежден, что эта атака не была случайностью, а сознательным решением Владимира Путина, который таким образом хочет проверить реакцию своих союзников на Западе и получить ответ на вопрос, можно ли еще больше расширить границы своих возможных действий.

Келлог сравнил текущую ситуацию с политикой умиротворения накануне Второй мировой войны, указав на угрозу новой мировой войны, если не будут учтены уроки прошлого. В то же время Келлог выразил уверенность, что Украина не будет разгромлена в войне — по словам специального посланника, Украина имеет моральное преимущество и уже значительно ослабила военную мощь Российской федерации.

Несмотря на значительные ресурсы, российская армия не так сильна, как она утверждает. Келлог также отметил достижения Украины в области производства дронов, подчеркнув, что в этой сфере страна обогнала даже Соединенные Штаты.