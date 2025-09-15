Новая модель финансирования "Программа в школе" предполагает, что целевые дотации из госбюджета в полном объеме получат только те самоуправления, у которых приведена в порядок сеть школ. Определяющим критерием станет количество школьников, о чем МОН и самоуправления дискутируют еще с момента объявления реформы в 2023 году.

МОН этим летом детально оценило возможные изменения, но из-за ограниченного финансирования было принято решение сохранить ранее объявленные критерии.

"Сейчас бюджетная ситуация очень напряженная, поэтому фактически ясно, что дополнительное финансирование будет невозможно", - заявила на заседании заместитель госсекретаря МОН Карина Цауните-Орупе.

Целевые дотации государственного бюджета на зарплаты педагогов предусмотрены только для тех классов, которые соответствуют установленным требованиям о минимальном количестве учащихся и допустимым отступлениям.

Для приграничных школ и "школ доступности" допускается более низкое минимальное число учеников, однако представители самоуправлений настаивают на пересмотре критериев, поскольку существует риск, что несколько учебных заведений не смогут их выполнить.

Председатель Лудзенской краевой думы Эдгар Мекшс (СЗК) напомнил, что Лудзенский, Балвский, Алуксненский, Краславский, Аугшдаугавский края и Даугавпилс находятся непосредственно в зоне, граничащей с государством-агрессором, поэтому им необходим особый подход. Иначе в течение нескольких лет несколько школ попадут в зону риска, а это приведет к оттоку населения, заявил Мекшс, подчеркнув, что особенно важно сохранить в городах средние школы.

"Если мы хотим опустошить деревни, то можно принимать эти безответственные решения", - сказал Мекшс, подчеркнув, что критерии должны быть выполнимы.

Депутат Балвской краевой думы Имант Слишанс (Латгальская партия) добавил, что пересмотр критериев - это вопрос политической воли, а не только денег. Он сослался на протоколы переговоров ЛСС и МОН, в которых была достигнута договоренность о сохранении критерия количества в 25 учеников в школах, расположенных на расстоянии 15 километров от центров.

"Если говорить о широкой приграничной зоне, где предусмотрено 45 учеников [в каждом потоке], то в Балвском, Лудзенском, Аугшдаугавском, Краславском и Аглонском краях почти ни одна школа эти критерии не выполняет", - отметил он, сославшись на данные прошлого года.

Другие самоуправления также призвали пересмотреть требования на этапе средней школы. Новая модель предусматривает: если школа не будет соответствовать оптимальному числу учеников в классах с 10-го по 12-й, то недостающее финансирование придется покрывать самоуправлению из своего бюджета.

Так, Лимбажский край призвал сократить требование о числе учащихся на этапе среднего образования с нынешних 120 школьников до 90. Между тем, по мнению МОН, в краевом административном центре может быть одна школа, которая обеспечит среднее образование примерно 250 ученикам.

"Не лучше ли вместо распределения ресурсов между двумя школами сделать одну сильную школу?" - задалась вопросом старший консультант департамента образования МОН Рамона Уртане. Она отметила, что похожая ситуация наблюдается и в других краях, не относящихся к городам государственного значения, и выбор в пользу одной школы более долговременный с учетом прогнозируемого существенного сокращения числа учащихся.

Советник ЛСС по вопросам образования и культуры Инара Дундуре возразила, что предложенный критерий - 120 учеников - в Балвском, Лимбажском, Лудзенском и Прейльском краях означает прием в среднюю школу в том числе учеников с недостаточными результатами обучения.

"Какова наша цель на этапе среднего образования? Движемся ли мы к качественному образованию, где после получения среднего образования идут дальше в направлении академического образования, или же сейчас путем создания численных критериев создаем ситуацию, чтобы сэкономить бюджет?", - рассуждала Дундуре.

При принятии правительством правил о критериях количества учащихся будет применяться новейшее доступное распределение DEGURBA, и критерии будут пересматриваться каждые три года. Ведомство также подчеркнуло, что уровень заселенности на многих территориях снижается.

Руководство МОН неоднократно повторяло, что понимает просьбы самоуправлений о пересмотре критериев, но подчеркивало, что дополнительное финансирование невозможно. Такое обоснование не удовлетворило многих представителей самоуправлений, которые считают, что это вопрос политической воли.

Исходя из сказанного представителями министерства следует, что окончательное решение о доступном финансировании для полного введения реформы в следующем году примет Сейм после принятия государственного бюджета.

"Мы отреагируем очень быстро, если будет однозначный сигнал, что открывается возможность что-то увеличить, улучшить в модели, у нас разные сценарии", - пообещал директор департамента образования МОН Рудолф Калванс.

Дискуссии продолжаются по поводу школ, которые находятся очень близко к государственной границе или морскому побережью, но не всегда входят в установленную приграничную полосу. Речь идет о пяти-шести школах, которые могут включены в категорию исключений, пояснили представители МОН.

Приграничная полоса, установленная правилами Кабинета министров, не изменена и охватывает 49 школ. Для них уже снижены критерии количества школьников и дополнительных "смягчений" не планируется.

При этом представители МОН отметили, что для отдельных учебных заведений еще ведется поиск решений, однако критерии на этапе средней школы не изменятся - в классе должно быть не менее десяти учеников. В классах начальной школы в этих школах может быть допустим более низкий порог, вплоть до пяти детей в классе.

Ожидается, что Сейм во втором чтении примет решение о поправках к закону об образовании, которые делегируют правительству право устанавливать критерии числа учеников в сети школ. Критерии планируется утвердить в правительстве до конца текущего года.

Реформа зарплат педагогов была заявлена еще в 2023 году, чтобы устранить неравенство по отношению к учителям, так как рост зарплат по существующей модели "деньги следуют за учеником" зависит от количества детей в муниципалитетах.

Расчеты МОН свидетельствуют, что на реализацию реформы в следующем году из госбюджета потребуется дополнительно 35,7 млн евро, а с 2027 года и в дальнейшем - ежегодно 107,24 млн евро. Расчеты основаны на актуальных данных о количестве учащихся, структуре и сети образовательных учреждений за 2024/2025 учебный год. Новые расчеты по необходимому для реформы финансированию должны стать доступны в середине октября.