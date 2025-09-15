Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО)

Внутри оказался рыжий кот. В сумке были уложены камни. Животное было измучено и сильно истощено. Полицейский вызвал коллег, которые доставили кота в ветеринарную клинику. По его словам, спасти питомца удалось лишь потому, что в ту ночь уровень воды в реке был необычно низким.

«Кот был переутомлён и очень худой. Сейчас он находится под наблюдением ветеринаров», — сообщили в полиции.

По факту жестокого обращения с животным начато уголовное производство по 230-й статье Уголовного закона. За такие действия предусмотрено до трёх лет лишения свободы, ограничение прав на содержание животных, а также штрафы или общественные работы.

Правоохранители ищут причастных к преступлению и просят откликнуться всех, кому известны обстоятельства, по телефонам 20269020 или 112, а также по электронной почте vitalijs.januskevics@riga.vp.gov.lv.

В полицию уже обратилась женщина, которая согласилась взять кота после того, как его состояние стабилизируется.