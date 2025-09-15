Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Автобусники готовятся к протесту, власти грозят им штрафами: чья возьмёт?

© LETA 15 сентября, 2025 18:52

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Во вторник, 16 сентября, пассажирские перевозчики проведут акцию «Час без общественного транспорта», чтобы обратить внимание на нехватку финансирования в отрасли. С 10 до 11 утра многие региональные автобусы остановятся в безопасных местах и возобновят движение только после часа протеста.

Автотранспортная дирекция (ATD) заявила, что за невыполненные или частично выполненные рейсы перевозчикам будут применены штрафные санкции, а компенсации не выплатят. «Недопустимо, чтобы страдали пассажиры», — подчеркнул глава ATD Янис Лапиньш.

Перевозчики требуют компенсировать 10% убытков, понесённых с 2022 по 2025 год из-за роста расходов. По оценке «VTU Valmiera», общий объём потерь в 2025 году может достичь 6,95 млн евро. «Минимальный рост тарифов на 10% — это необходимое условие, чтобы сохранить платежеспособность компаний», — указали представители предприятия. 

Президент ассоциации перевозчиков Иво Ошениекс критикует позицию ATD: «Вместо решения вопроса о долгосрочных тарифах нам угрожают штрафами. Это результат бездействия заказчика».

ATD напоминает, что контракты с перевозчиками были заключены только в 2023 году, и пересмотр цен предусмотрен не раньше чем через четыре года. «Некоторые требуют добавить ещё 10% сверх уже запланированной индексации до 20%, но это юридически необоснованно», — отметил Лапиньш. В распоряжении ATD есть информация, что не все перевозчики поддерживают заявленную акцию и в части Пририжья, а также в частях маршрутной сети Салдуса, Кулдиги, Цесиса, Сигулды и Лимбажи, где услуги предоставляют перевозчики АО CATA и SIA Latvijas sabiedriskais autobuss, предоставление услуг регионального общественного транспорта не будет нарушено и будет осуществляться в полном объёме.

Тем не менее, пассажирам которым нужно будет ехать 16 сентября с 10 до 11 утра, ATD призывает заранее искать альтернативу, например поезда. Движение поездов 16 сентября планируется в полном объёме, и оказание этих услуг не будет нарушено.

