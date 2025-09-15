Создатель Ieva siers лишился ордена и полумиллиона евро за расхищение средств ЕС

Спрукулис, известный как создатель «Ievas siers», лишится и звания командора ордена Креста Признания Дело расследовалось Европейской прокуратурой (EPPO) в сотрудничестве с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.

«Были организованы фиктивные конкурсы, документы подделаны, а сделки — фиктивны», — пояснили в Европейской прокуратуре.

Мошенничество касалось двух проектов развития хозяйства, реализованных в 2019–2020 и 2022–2023 годах. Следствие установило, что строительные работы формально распределялись через конкурсы, но фирмы, которые получали заказы, тайно контролировались самим Спрукулисом. Чтобы скрыть схему, предприниматель предоставлял поддельные документы и организовывал фиктивные финансовые операции.

В материалах дела упоминается также строительная компания «Bio Stoker», связанная с финансируемым предприятием. По версии обвинения, это позволило искусственно завысить стоимость проектов. Общая сумма потенциально изъятых средств превышала 1 млн евро.

Приговор был вынесен в рамках процессуального соглашения: Спрукулис признал вину, средства возмещены Латвийской службе поддержки села, а предприятию «Vecsiljāņi» запрещено участвовать в конкурсах ЕС в течение трёх лет.