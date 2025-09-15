В США вручены ежегодные премии «Эмми» за лучшие сериалы года

15-летний Оуэн Купер стал самым молодым в истории «Эмми» артистом, получившим премию как лучший актер второго плана — он звезда британского сериала «Переходный возраст».

Мрачный сериал Netflix о подростке, обвиняемом в убийстве, получил также награду за лучший мини-сериал, завоевав в общей сложности восемь статуэток.

Американский медицинский драматический телесериал «Больница Питт» неожиданно победил «Разделение», у которого было наибольшее количество номинаций.

Звезда «Больницы Питта» Ноа Уайли получил свою первую премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический актер». Ранее он был пять раз номинирован на премию за роль в медицинской драме «Скорая помощь» (там он играл доктора Джона Картера), но так и не получил ее.

«Вау! Какая это была мечта! — сказал Уайли со сцены и поблагодарил медицинских работников. — Всем, кто сегодня заступает на смену или уходит со смены, спасибо за вашу работу».

Канадско-американский актер Сет Роген, звезда и соавтор сериала «Киностудия», который вышел на платформе Apple TV+, тоже получил свою первую премию «Эмми» за лучшую комедийную роль.

Сатира о Голливуде в итоге стала самым титулованным комедийным сериалом за один сезон — «Киностудия» получила 13 наград.

«Мне стыдно, насколько я счастлив», — сказал Роген, держа в руках премию за лучший комедийный сериал.

«Вечернее шоу со Стивеном Кольбером» впервые за десятилетие было признано лучшим ток-шоу.

Телекомпания CBS, транслировавшая церемонию вручения «Эмми», в июле объявила о закрытии шоу по финансовым причинам, что вызвало бурную реакцию в США.

Улыбаясь, Кольбер выразил благодарность своему работодателю, пишет Reuters. Он поблагодарил CBS за «честь стать частью традиции ночных шоу, которая, надеюсь, продлится еще долго».