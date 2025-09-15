Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В США вручены ежегодные премии «Эмми» за лучшие сериалы года

Сериал о скорой помощи «Больница Питт» признан лучшей телевизионной драмой года, а сатира на шоу-бизнес «Киностудия» — лучшим комедийным сериалом. В воскресенье в Лос-Анджелесе вручали награды на ежегодной церемонии вручения премии «Эмми».

15-летний Оуэн Купер стал самым молодым в истории «Эмми» артистом, получившим премию как лучший актер второго плана — он звезда британского сериала «Переходный возраст».
Мрачный сериал Netflix о подростке, обвиняемом в убийстве, получил также награду за лучший мини-сериал, завоевав в общей сложности восемь статуэток.

Американский медицинский драматический телесериал «Больница Питт» неожиданно победил «Разделение», у которого было наибольшее количество номинаций.

Звезда «Больницы Питта» Ноа Уайли получил свою первую премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический актер». Ранее он был пять раз номинирован на премию за роль в медицинской драме «Скорая помощь» (там он играл доктора Джона Картера), но так и не получил ее.

«Вау! Какая это была мечта! — сказал Уайли со сцены и поблагодарил медицинских работников. — Всем, кто сегодня заступает на смену или уходит со смены, спасибо за вашу работу».

Канадско-американский актер Сет Роген, звезда и соавтор сериала «Киностудия», который вышел на платформе Apple TV+, тоже получил свою первую премию «Эмми» за лучшую комедийную роль.

Сатира о Голливуде в итоге стала самым титулованным комедийным сериалом за один сезон — «Киностудия» получила 13 наград.

«Мне стыдно, насколько я счастлив», — сказал Роген, держа в руках премию за лучший комедийный сериал.

«Вечернее шоу со Стивеном Кольбером» впервые за десятилетие было признано лучшим ток-шоу.

Телекомпания CBS, транслировавшая церемонию вручения «Эмми», в июле объявила о закрытии шоу по финансовым причинам, что вызвало бурную реакцию в США.

Улыбаясь, Кольбер выразил благодарность своему работодателю, пишет Reuters. Он поблагодарил CBS за «честь стать частью традиции ночных шоу, которая, надеюсь, продлится еще долго».

Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили…

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений?

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО)

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

