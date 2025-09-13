В Латвии произошло ДТП с участием ретро-автомобиля, которому больше ста лет

По-видимому, владельцу предстоит выложить изрядную сумму на реставрацию.

Автомобиль перевозили на прицепе, однако транспортировка завершилась аварией. Более подробная информация о ДТП пока недоступна.

На фото с места происшествия видно, что автомобиль опрокинулся и повис на ограждении. "Тот случай, когда своим ходом было бы надёжнее", - пишут в комментариях.

К счастью, по предварительной информации, рама и кузов не пострадали - это позволяет надеяться на восстановление. Судя по фотографиям, снятым на ретро-рынке, владелец собирался продать "бьюик" (как пишут, бывший на тот момент на ходу) за 18 тысяч евро, но теперь ему придётся вложиться в ремонт.

Несмотря на невесёлые кадры, энтузиасты надеются, что автомобиль не настолько сильно повреждён и после реставрации сможет вернуться на дорогу.