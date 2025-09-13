Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии произошло ДТП с участием ретро-автомобиля, которому больше ста лет

Редакция PRESS 13 сентября, 2025 12:58

Важно 0 комментариев

На шоссе опрокинулся редкий "бьюик" 1923 года, замеченный на ретро-рынке в Бикерниеки в прошлые выходные, сообщает Jauns.lv, ссылаясь на соцсеть. 

По-видимому, владельцу предстоит выложить изрядную сумму на реставрацию. 

Автомобиль перевозили на прицепе, однако транспортировка завершилась аварией. Более подробная информация о ДТП пока недоступна.

На фото с места происшествия видно, что автомобиль опрокинулся и повис на ограждении. "Тот случай, когда своим ходом было бы надёжнее", - пишут в комментариях.

К счастью, по предварительной информации, рама  и кузов не пострадали - это позволяет надеяться на восстановление. Судя по фотографиям, снятым на ретро-рынке, владелец собирался продать "бьюик" (как пишут, бывший на тот момент на ходу) за 18 тысяч евро, но теперь ему придётся вложиться в ремонт.

Несмотря на невесёлые кадры, энтузиасты надеются, что автомобиль не настолько сильно повреждён и после реставрации сможет вернуться на дорогу.

«Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится»: Трамп взывает

Важно 22:29

Важно 0 комментариев

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

Загрузка

Рунгайнис: «Политики знают, что делать, просто они этого не делают!»

Новости Латвии 19:59

Новости Латвии 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

Молодая мама в Плявниеках разбила четыре машины (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие

Важно 17:56

Важно 0 комментариев

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?»

Важно 17:44

Важно 0 комментариев

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения

Важно 17:27

Важно 0 комментариев

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём?

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

