Кашель: просто простуда или что-то серьезнее?

Столкнувшись с появившимся вдруг кашлем, мы не понимаем — как на это реагировать? А поэтому допускаем досадные ошибки, которые не только не способствуют выздоровлению, но часто просто вредят.

Все главное о кашле, его видах, причинах, лечении и профилактике рассказывают семейный врач Veselības centra apvienība (VCA) Aura Петр Лемешевскис и сертифицированный фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре.

«Наш организм так защищается...»

По словам доктора Петра Лемешевскиса, кашель — достаточно частая жалоба пациентов, особенно в холодное время года. «Кашель -- не болезнь, это симптом целого ряда диагнозов, и это всегда реакция на какое-то раздражение дыхательных путей или препятствие к прохождению воздуха. Наш умный организм таким образом пытается их прочистить. Раздражителями могут быть болезнетворные микроорганизмы, пыль, мокрота и еще десятки факторов», – объясняет врач.

Опыт врача показывает, что в сезон ОРВИ наиболее частыми причинами, что называется, острого кашля являются острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей.

«В каком-то смысле кашель – это благо. Когда вирусы проникают в организм человека, а делают они это, как правило, через слизистую оболочку носа, то, пытаясь справиться с инфекцией, наша иммунная система запускает ряд процессов. Клетки полости носа начинают активно вырабатывать слизь, чтобы «смыть» внедрившиеся вирусы: развивается насморк.

Слизь стекает по задней стенке глотки, где проходят ветви ряда нервов: такое раздражение приводит уже к появлению кашля… Грипп, серьезную эпидемию которого в этом сезоне нам обещают инфекционисты, часто приводит к повреждению оболочек клеток, которые выстилают дыхательные пути. Возможно, именно поэтому кашель при гриппе более сильный и длительный, чем при обычной простуде», – уточняет доктор Петр Лемешевскис.

«Не антибиотик первый, а тест!»

«Хочу обратить внимание на то, что так или иначе большинство заболеваний, которые приводят к кашлю, имеют вирусное происхождение, – говорит врач Aura VCA, - и не требуют лечения антибиотиками. Ошибка -- если чуть кашлянул, сразу пить антибиотики. Не делайте так! Это не просто бесполезно, это может привести к серьезным последствиям: нарушению нормальной кишечной микрофлоры, неэффективности этих средств в дальнейшем, поражению печени и почек».

Петр Лемешевскис заверяет, что антибиотики рекомендованы в том случае, если у пациента на каком-то этапе болезни к вирусам присоединяется еще и бактериальная инфекция, но это решает только лечащий врач.

«Кашель — не повод для спонтанного самостоятельного приема антибиотиков, так как он может быть вызван самыми разными причинами, – объясняет семейный врач. – Если мы говорим о не хроническом, то есть вдруг появившемся кашле и у вас есть подозрение, что это что-то респираторное, - сделайте самопроверку на коронавирус и грипп: такой тест можно купить в аптеке. Это подскажет врачу (сделайте звонок) и вам самому, как действовать дальше: если хоть одна из этих инфекций обнаружена, во избежание ее распространения надо оставаться дома, даже если вы себя не слишком плохо чувствуете».

«Хочу поддержать мнение доктора, – вступает в разговор фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре. – В простудный сезон вообще весьма полезно иметь в домашней аптечке комбинированный тест: Influ A+B un Covid-19. Это отличная возможность дифференциального обнаружения белка нуклеокапсида SARS-CoV-2 и антигенов нуклеопротеидов гриппа A и гриппа B в образцах мазков, например, из носа. Есть тест с использованием слюны, но в этом случае тестирование делать лучше натощак».

Если кашель длится не несколько дней, а больше недели -- обязательно обратитесь к специалисту! Ведь причинами кашля в таком случае могут быть не только болезни органов дыхания, но и заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность) и желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальный рефлюкс), психосоматические расстройства и нарушение обмена веществ.

Сегодня, не секрет, активизировался коклюш, причем у взрослых людей тоже. Опасность коклюша — в очень длительном приступообразном кашле, спазмах в груди, раздражении горла. Диагностику может провести только врач, как назначить верное лечение. Коклюш передается воздушно-капельным путем, и он очень заразен: в результате контакта с больным заражается до 90% людей без специфического иммунитета. Продолжительность приступов кашля может достигать 30 минут, а симптомы заболевания могут сохраняться в течение нескольких месяцев. Пожалуйста, делайте прививки от коклюша своим деткам, это очень важно. Вакцинация возможна с двухмесячного возраста, и тянуть с этим не следует: несмотря на достижения современной медицины, коклюш все еще очень опасен.

У курильщиков кашель может быть признаком таких грозных заболеваний, как хроническая обструктивная болезнь легких и – да, рак легких. Опять же, туберкулез тоже нельзя исключать, если человек кашляет месяц и более.

Главная ошибка самопомощи

Существует более 50 патологических состояний, сопровождающихся кашлем разного вида. И все же простудные заболевания находятся на первом месте в этом списке.

«В зависимости от выделений мокроты бывают сухой и влажный кашель. – подчеркивает доктор Лемешевскис. - Это очень важный момент! При непродуктивном, то есть сухом, кашле локализация воспалительного процесса ограничивается верхними дыхательными путями. В качестве помощи подойдут средства для внутреннего использования в форме сиропа, таблеток или капсул, которые доступны и как безрецептурные, и как рецептурные медикаменты.

В случае влажного варианта наблюдается поражение нижних отделов респираторного тракта — и тогда мы уже предполагаем какой-то процесс в легких: например, острый бронхит, обострение хронического бронхита или пневмонию. Следует обязательно обсудить этот фактор с фармацевтом, а еще лучше – с врачом. Все потому, что вспомогательная терапия симптомов в обоих случаях кардинально отличается».

Врач настаивает на том, что влажный кашель нельзя лечить подавляющими кашель средствами, поскольку они не позволяют выделяться мокроте, поэтому может возрасти вероятность инфекции легких.

«Когда человек не понимает природу кашля и стремится подавить его возникновение, то без совета врача или фармацевта принимает противокашлевые препараты центрального действия, - говорит он. - Мокрота при этом накапливается в дыхательных путях, и заболевание прогрессирует. Продуктивный кашель требует муколитиков и отхаркивающих средств!

Единственное, что могу рекомендовать абсолютно при любом кашле, - это большое количество теплого питья».

«Сухой кашель часто возникает в самом начале вирусной инфекции или после какого-то переохлаждения, нередко все начинается ночью, – подхватывает мысль доктора фармацевт Елена Бебре. - Первым делом надо успокоить кашлевой центр, который находится в мозгу. Одно из лучших средств в этом плане – сироп из сосновых шишек, который можно приобрести без рецепта. Также при сухом кашле можем рекомендовать траву подорожника, алтей,

Препараты тимьяна подойдут в случае бронхита – их применяют как вспомогательные средства основной терапии, потому что им присуще выраженное, способствующее откашливанию действие. Это проверенное средство для устранения спастического лающего кашля у детей.

Если кашель влажный или продуктивный, то, как уже сказал доктор, помогут муколитики, разжижающие мокроту. Их много – советуйтесь с фармацевтами и врачами! Обращаю внимание на отхаркивающие чаи, в составе которых: тимьян, плющ, корень солодки, исландский мох. Если улучшения нет и кашель нарастает, человек начинает тяжело дышать, значит, нужно обращаться к семейному доктору.

Часто хороший результат в борьбе с кашлем даст ингаляция современного уровня с помощью специального аппарата – небулайзера. Устройство превращает лекарственный раствор в аэрозоль при помощи сжатого воздуха, который создает компрессор. В зависимости от вида кашля выбирают препарат для ингаляционного введения, фармацевт все объяснит и порекомендует! При любом виде кашля можно смело использовать физраствор».

Фармацевт настаивает, что перед применением лекарств следует непременно проконсультироваться с врачом, если есть какие-то хронические заболевания, аллергические реакции, если принимаете антибактериальные, диуретические, подавляющие центральную нервную систему и другие медикаменты.