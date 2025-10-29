Медовый цыпленок: ну, очень вкусно! Новости партнеров Редакция PRESS 29 октября, 2025 23:09 Новости партнеров

Бренд Spilva пополнил свой ассортимент сладко-кислым соусом Medus cālis: нам, одним из первых, удалось продегустировать этот продукт. Новинка нам понравилась, сейчас расскажем, почему.

Начнем того, что качество кетчупов и всех соусов Spilva, приготовленных на базе томатов, безупречен — вкус живых помидоров в составе ощутим, что называется, на вкус и на глаз. Производство Spilva — один из ведущих латвийских продовольственных брендов — в 2023 году значительно расширил ассортимент продуктов, изготовленных именно из экологически чистых ингредиентов.

Spilva: только качественные томаты!

Так, для приготовления томатных соусов и кетчупов Spilva использует только помидоры и черный перец, прошедшие сертификацию Farm Sustainability Assessments Silver, для свекольных продуктов — сертифицированную свеклу, а для майонеза Spilva — яйца от курочек, выращенных в клетках на свободном выгуле. Инициатива по использованию экологически чистой продукции является частью более широкой стратегии устойчивого развития бренда Spilva.

Классический кетчуп Spilva есть, наверное, почти в каждом латвийском доме. Многие из нас уже даже не представляют, как можно есть макароны, мясо, птицу, рис, сосиски или картошку именно без этой томатной добавки. Нежный вкус, баланс соли и сахара, однородная консистенция — все устраивает!

Если вы посмотрите состав этого продукта, то увидите, что натуральные томаты являют собой 59% кетчупа, еще добавлено немного воды, сахара и соли, чуть-чуть картофельного крахмала, капелька уксуса, натуральные специи. И никаких вам химических ингредиентов, что и делает этот кетчуп лучшим из лучших со всех точек зрения.

На базе томатов Spilva предлагает и другие соусы. Многим нравится чесночный, а также острый соус, есть – вообще без добавления сахара. В ассортименте -- соус c ананасами, «к макаронам» или «сладкий». Качество отличное, и главное — есть, что выбрать, чтобы наши домашние трапезы были максимально разнообразными на вкус.

Соусы, которые выручают всегда

На базе томатов Spilva предлагает и другие соусы. Но есть и совершенно без помидорок, но тоже абсолютно топовые. Мне, например, в свое время очень понравился горчично-медовый с мелкими пластинками горчичных семян, которые придают этому соусу специфическую текстуру.

В состав «Горчично-медового соуса» входят рапсовое масло, вода, горчица (4,7%), мед (2,5%), йодированная соль, сахар, уксус, которые в соединении с размельченными горчичными семенами и оригинально подобранными приправами формируют особый вкус соуса. Скажу больше, продукт не содержит лактозы, что многим важно. Этот горчично-медовый соус отлично подходит как для традиционных мясных, так и для овощных блюд, а также для вегетарианских кушаний с заменителями мяса. Этот соус особенно хорош вместе с блюдами из куриного мяса, риса, говядины, приготовленной на гриле или тушеной, а также с салатами с поджаренным беконом и листовыми. Можно подавать к салатам, а также к мясным и рыбными закускам.

Не удивлюсь, если вы назовете другой свой любимый соус от Spilva — сливочно-луковый, например.

Medus cālis выходит на подиум!

Бренд Spilva продолжает развивать ассортимент соусов и дополняет категорию томатных соусов новинкой — сладко-кислым соусом Medus cālis, созданным специально для приготовления популярного блюда с тем же названием.

С помощью этого продукта мы легко и очень быстро можем дома приготовить блюдо ресторанного уровня — получается просто божественная еда.

Новый соус выпускается в привычной для Spilva банке для томатных соусов, которая стала одним из символов узнаваемости бренда.

Дизайн этикетки выполнен в соответствии с визуальной идентичностью категории томатных соусов.

(!) На упаковке размещен QR-код, отсканировав который, можно посмотреть видеорецепт, что делает использование продукта еще удобнее и помогает быстро приготовить вкусный обед даже в самые занятые будни.

Но мы вам коротко расскажем, в чем суть данного рецепта. Вы берете 500 г куриных бедер, 4 столовые ложки кукурузного крахмала, рис для подачи, семена кунжута и зеленый лук для украшения. А еще растительное масло для жарки и сладко-кислый соус от Spilva — Medus cālis.

Приготовление проще простого! Куриные бедра нарезать средними кусочками, обвалять в кукурузном крахмале и обжарить в разогретом масле до золотистой корочки. Параллельно отварить рис. В той же сковороде разогреть соус Medus cālis, добавить обжаренные кусочки мяса, перемешать и дать им потушиться несколько минут, пока соус слегка не карамелизируется. Готовое блюдо подать с рисом, посыпав кунжутом и нарезанным зеленым луком.

Получается гастрономическое наслаждение — оригинальное блюдо, которое к тому же нравится большинству латвийцев. Между тем я читала, что рецепт медовой курицы упоминается в банкетной книге османского дворца в Эдирне XVI века. Блюдо богатое, необычное и по-королевски вкусное! Сочетание вкусов и текстур делает его уникальным по сей день.

«Категория томатных соусов Spilva уже долгое время остается одной из самых надежных и любимых у потребителей в Латвии. С новым соусом Medus cāАlis мы продолжаем укреплять этот сегмент, предлагая продукты, которые сочетают удобство, качество и превосходный вкус. Это еще один шаг, подтверждающий способность Spilva вдохновлять и упрощать процесс ежедневного приготовления пищи. Мы уверены, что новый соус имеет все шансы быстро стать любимым продуктом в латвийских кухнях», — подчеркивает в своем пресс-сообщении Лаура Багата, руководитель отдела коммуникации и устойчивого развития Orkla Latvija.

(!) Новый сладко-кислый соус Medus cālis уже доступен в крупнейших торговых сетях и постепенно появится в магазинах по всей Латвии. Ищите, скоро этот продукт появится везде.

СПРАВКА. Бренд Spilva известен с 1992 года, когда производство начиналось с двух линий и нескольких продуктов в ассортименте. Сегодня под этой маркой выпускаются сотни наименований в семи категориях блюд и приправ: томатные соусы и кетчупы, майонезы, дрессинги, консервированные овощи, варенья и десерты, хрен и горчица, супы и вторые блюда.

Дегустировала соусы Людмила ВЕВЕРЕ.