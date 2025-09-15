"Последний пример — атака российских беспилотников на Польшу — отлично иллюстрирует разницу между пропагандой и реальностью. Реальность такова: из 19 беспилотников Польша и ее союзники смогли обнаружить и сбить только 4. Президент США назвал вторжение России «возможно, случайностью» и на следующий день добавил, что он никого не будет защищать. В свою очередь, НАТО назвало свою реакцию великолепной демонстрацией единства и силы.

Путин, вероятно, считает, что атака прошла довольно успешно. 80% его беспилотников остались невредимыми, а решимость Трампа помогать Европе слабее, чем когда-либо. Я надеюсь, что ситуация изменится, и отмечаю, что польское правительство объявило о нескольких разумных решениях — одно из них заключается в том, чтобы учиться на опыте Украины, чтобы быть лучше подготовленными к следующему «случайному» вторжению, которое, скорее всего, произойдет скоро.

Итак. Какой ответственный способ сообщить об этом своим гражданам? Если лидеры продолжат заявлять о прогрессе и успехах, люди будут все менее информированы о том, какие угрозы представляет Россия и что делается для их сдерживания. Люди, плавающие в море стратегических заявлений, слышат, что ситуация не идеальна, но также верят, что она под контролем, пока… правда не всплывет, вызывав большое замешательство и дискомфорт.

Неделю назад страны Балтии были «шокированы», когда США объявили о дальнейшем отдалении от Европы. Хотя прошло уже несколько месяцев с тех пор, как США ясно заявили, что Европа больше не может полагаться на них в обеспечении своей безопасности, их фактический уход все равно стал «шоком» для многих европейцев. Почему? Потому что им говорили, что все будет в порядке. Правительства предпочли успокаивать своих граждан безобидной ложью, вместо того чтобы подготовить их к неизбежным предстоящим вызовам.

Пытались ли мы говорить правду?

Мое последнее и наиболее важное наблюдение заключается в том, что защита избирателей от стресса, вызванного геополитическими реалиями, никогда не создаст реального мандата на изменения там, где они необходимы. Один из наиболее часто используемых аргументов, объясняющих нежелание тратить больше на оборону, звучит так: «Наши граждане это не поддержат». Я обычно отвечаю вопросом: а пытались ли мы по-настоящему объяснить текущую проблему? Когда правительствам пришлось решать проблему пандемии COVID, они не опустили руки и не вздохнули: «К сожалению, наши граждане не поддержат заем Европы в 750 миллиардов евро». Проблема была реальной и хорошо понятной, факты были озвучены, и критическая масса людей поняла, что, если мы не потратим огромные суммы, Европа в том виде, в каком она есть, может рухнуть.

Узнав факты, люди в основном согласились на карантин, приняли закрытие границ, и быстро было профинансировано соревнование за медицинское оборудование и вакцины. Все, что требовалось, — это сказать европейским гражданам: вот план, как мы это решим. И это было решено, как и ожидало большинство людей. Это было непросто, но мы справились. Факты нас спасли. Безобидная ложь дискредитировала бы правительства и способствовала бы вере в «альтернативные факты», которые распространялись, чтобы подорвать общественную структуру.

Сегодня люди не считают угрозу российской агрессии равной угрозе COVID, потому что они еще не слышат, как над их головами летает «Шахид».

Никто в Европе еще не убит или изнасилован бандами освобожденных российских заключенных. Пока. Но не будет преувеличением сказать, что угрозы России для Европы носят экзистенциальный характер. Даже если будет атакована только одна европейская страна и она останется без защиты — что тогда останется от старых добрых институтов?

Недавно я выступал на конференции, где в конце панельной дискуссии модератор спросил аудиторию, считают ли они, что мы готовы противостоять угрозам России. Из четырехсот человек только несколько подняли руки. Когда он спросил, кто считает, что мы не готовы, почти все подняли руки. Кто-то добавил, что нам нужна гораздо лучшая стратегическая коммуникация, чтобы убедить тех, кто не считает, что мы готовы. Я ответил: эти почти четыреста поднятых рук — это явный мандат для политиков — люди обеспокоены и требуют перемен. И единственное, что вам, принимающим решения, остается делать, — это выполнять свою работу. Внедряйте изменения, а не выпускайте еще одно стратегическое заявление, которое лишь откладывает проблему на потом.

Некоторые говорят, что реальность настолько шокирующая, что, если ее озвучить такой, какая она есть, она может парализовать людей, сделать их неспособными действовать, а не мобилизовать их.

Но, пересматривая официальные заявления за последний год, я убежден, что мораль не разрушается правдой. Низкая мораль связана либо с чувством бессилия, когда правительства заявляют, что больше ничего не могут сделать, либо с осознанием, что лидеры тратят больше усилий на необходимость лгать, чем на принятие нужных мер, заставляя нас терять уверенность в том, что они нас защитят.

Я прекрасно осознаю, что существуют огромные препятствия для открытого общения с избирателями и гражданами, но я хотел бы напомнить принимающим решения о выгодах. Реальность можно отрицать лишь временно, поэтому стоит предложить реальное решение как можно раньше, каким бы трудным оно ни было.

Вместо того чтобы заявлять о «силе» и «единстве», честнее было бы сказать: ситуация плоха, мы не едины, мы потратили годы, игнорируя важные уроки, не помогая Украине так, как могли бы. Но, что еще важнее, МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬСЯ. Мы начинали и завершали огромные проекты в прошлом, мы были успешны, и нет существенной причины, почему вместе мы не могли бы помочь Украине победить захватчиков и обеспечить будущее Европы.

И тогда мы действительно смогли бы это сделать", - пишет литовский политик.