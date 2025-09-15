Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади

Вице-министр по социальной защите и труду Аушра Путк пояснила: «Мы предлагаем рост на 11,1 % — до 1153 евро». По данным «Содры», повышение коснётся более 120 тысяч работников. Профсоюзы настаивали на 1198 евро, но компромисса с работодателями не достигли.

«Несмотря на быстрый рост зарплат, цены растут не менее стремительно», — заявила Даля Якутявичене, глава Конфедерации профсоюзов.

Для сравнения: в Латвии минимальная зарплата в 2025 году составляет 740 евро брутто. Согласно планам Минфина, в 2026 году она поднимется до 780 евро, в 2027-м — до 820 евро, а в 2028-м — до 860 евро. Даже в долгосрочной перспективе этот уровень остаётся заметно ниже литовского.

Таким образом, разрыв между странами будет расти: Литва фактически закрепляется в числе лидеров региона по минимальной оплате труда, а Латвия ограничивается осторожными шагами.