Веганская диета ослабляет кости: финские и ирландские учёные

Редакция PRESS 15 сентября, 2025 19:09

Азбука здоровья 0 комментариев

Финские и ирландские исследователи обнаружили тревожный сигнал: у детей и взрослых на веганской и вегетарианской диете отмечены нарушения в обмене костной ткани. Даже при достаточном поступлении кальция и витамина D у таких людей фиксируются маркеры, которые указывают на ускоренное разрушение костей.

Работа опубликована в European Journal of Nutrition. Учёные обследовали семьи в Финляндии: 29 детей и 29 взрослых на веганской диете, 18 детей и 23 взрослых вегетарианцев и контрольную группу из всеядных. В крови участников измеряли биомаркеры костного метаболизма — вещества, которые показывают, что происходит в костях: они формируются или разрушаются.

У детей на растительных диетах чаще встречался повышенный уровень паратиреоидного гормона (ПТГ) и фермента TRAP5b — признаков усиленной резорбции, то есть разрушения костной ткани. У взрослых веганов и вегетарианцев наблюдались сразу два процесса: активное формирование (по показателю костной щелочной фосфатазы) и активное разрушение костей.

«Даже при адекватном потреблении кальция и витамина D активность разрушения костей выше у тех, кто отказался от животных продуктов», — подчёркивают авторы исследования.

Почти все участники принимали витамин D в добавках, его уровень в крови был в норме. Потребление кальция также находилось близко к рекомендуемому уровню. Разница заключалась в другом: у людей на растительной диете белка в рационе было меньше (12–14% энергии против 16–17% у мясоедов), а кальций из растений усваивается хуже, чем из молочных продуктов.

Для медицины это тревожный сигнал. Повышенные маркеры — это не диагноз и не остеопороз «здесь и сейчас». Но они означают, что костная ткань находится в состоянии дисбаланса. Если такой процесс продолжается годами, он может привести к преждевременной потере плотности костей и к переломам. Особенно опасно это для детей, у которых скелет ещё формируется.

Ранее британское исследование на большой выборке показало: у веганов риск переломов выше, чем у мясоедов. Новые данные из Финляндии лишь подтверждают, что растительная диета без строгого контроля за питанием может нанести удар по костям.

Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили…

Важно 21:11

Важно 0 комментариев

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Читать
Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

Важно 21:00

Важно 0 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

Читать

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Читать

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений?

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

Читать

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Читать

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО)

ЧП и криминал 20:13

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Читать

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади

Мир 19:21

Мир 0 комментариев

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

Читать