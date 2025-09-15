Веганская диета ослабляет кости: финские и ирландские учёные

Работа опубликована в European Journal of Nutrition. Учёные обследовали семьи в Финляндии: 29 детей и 29 взрослых на веганской диете, 18 детей и 23 взрослых вегетарианцев и контрольную группу из всеядных. В крови участников измеряли биомаркеры костного метаболизма — вещества, которые показывают, что происходит в костях: они формируются или разрушаются.

У детей на растительных диетах чаще встречался повышенный уровень паратиреоидного гормона (ПТГ) и фермента TRAP5b — признаков усиленной резорбции, то есть разрушения костной ткани. У взрослых веганов и вегетарианцев наблюдались сразу два процесса: активное формирование (по показателю костной щелочной фосфатазы) и активное разрушение костей.

«Даже при адекватном потреблении кальция и витамина D активность разрушения костей выше у тех, кто отказался от животных продуктов», — подчёркивают авторы исследования.

Почти все участники принимали витамин D в добавках, его уровень в крови был в норме. Потребление кальция также находилось близко к рекомендуемому уровню. Разница заключалась в другом: у людей на растительной диете белка в рационе было меньше (12–14% энергии против 16–17% у мясоедов), а кальций из растений усваивается хуже, чем из молочных продуктов.

Для медицины это тревожный сигнал. Повышенные маркеры — это не диагноз и не остеопороз «здесь и сейчас». Но они означают, что костная ткань находится в состоянии дисбаланса. Если такой процесс продолжается годами, он может привести к преждевременной потере плотности костей и к переломам. Особенно опасно это для детей, у которых скелет ещё формируется.

Ранее британское исследование на большой выборке показало: у веганов риск переломов выше, чем у мясоедов. Новые данные из Финляндии лишь подтверждают, что растительная диета без строгого контроля за питанием может нанести удар по костям.