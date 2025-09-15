Может пригласить китайских мусорщиков в Ригу? В Китае не хватает мусора!

По данным издания, в стране построено более тысячи «мусорных электростанций», которые обеспечивают свыше половины мировой мощности по переработке отходов в энергию. Их общая мощность позволяет сжигать до 1,1 млн тонн мусора в день, что заметно превышает реальные объёмы.

Некоторые заводы простаивают, другие вынуждены искать дополнительные источники топлива — промышленные отходы со строительных площадок или отходы от местных самоуправлений. В ряде случаев рассматривается импорт отходов.

Чиновники объясняют происходящее снижением численности населения и замедлением роста экономики. Представители отрасли добавляют, что сокращение мусора связано также с более строгими правилами сортировки и усовершенствованной системой захоронения на полигонах.

«Сокращение отходов на самом деле — это хорошая вещь. Это означает, что окружающая среда становится чище и улучшается», — цитирует Financial Times представителя завода в провинции Чжэцзян.

Тем временем рижане готовятся, что с 1 октября 2025 года тарифы за неотсортированные бытовые отходы (без сортировки) в Риге повысится на 0,95-1,18 %, в зависимости от зоны обслуживания. С 1 января 2026 года запланировано очередное повышение — уже на 2,1-2,41 %. Повышение тарифов латвийские компании объясняют ростом издержек.