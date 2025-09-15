Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог подчеркнул, что Российская федерация имеет статус нового партнера в отношениях с Китаем, а Китай имеет преимущества перед Россией как в экономическом, так и в военном плане, пишет "Неаткарига" со ссылкой на dialog.ua. Война в Украине могла бы закончиться уже завтра, если бы Китай прекратил оказывать помощь России.