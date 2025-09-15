Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Фура горела у всех на глазах: тяжёлое ДТП под Элеей (ВИДЕО)

Редакция PRESS 15 сентября, 2025 08:54

О тяжелом ДТП на трассе Шауляй - Элея сообщает sadursme в фейсбуке.

ДТП произошло вчера днем на трассе Шауляй-Элея. 

По сообщениям очевидцев фура съехала с дороги, перегородив трассу, кабина водителя загорелась. Спасатели смогли погасить пламя. О других подробностях происшедшего пока не сообщается.

Как НЕ платить подоходный налог при продаже унаследованной или подаренной недвижимости: юрист

Юридическая консультация 10:55

Юридическая консультация 0 комментариев

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

Новый посол США в Латвии — без дипломатического опыта: кто это?

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Вооруженные силы стран Балтии: сильные и слабые места

"Следующие - страны Балтии". Это предупреждение после полномасштабного вторжения России в Украину звучит как минимум раз в неделю. Тревога и напряжение, витающие в воздухе Эстонии, Латвии и Литвы, очевидны, и не нужен радар, чтобы уловить это настроение.

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Рижанка в шоке: кто наживается на парковках у рижских больниц?

После сообщения о том, что больница Страдиня открывает новые льготные места для парковки своих пациентов в press.lv обратилась читательница с рассказом о парковке в Первой рижской больнице. С драматическим рассказом.

Келлог назвал страну, которая могла бы покончить с войной в Украине «уже завтра»

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог подчеркнул, что Российская федерация имеет статус нового партнера в отношениях с Китаем, а Китай имеет преимущества перед Россией как в экономическом, так и в военном плане, пишет "Неаткарига" со ссылкой на dialog.ua. Война в Украине могла бы закончиться уже завтра, если бы Китай прекратил оказывать помощь России. 

