Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

Редакция PRESS 14 сентября, 2025 16:52

Важно 0 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Это "орудие взлома" в 2025 году занимает второе место по распространённости в мире - сразу после фишинга. Число кибератак с применением этого инструмента выросло более чем на 500% по сравнению со вторым полугодием 2024 года.

Чем же так опасен ClickFix? В отличие от классических видов атак, в нём используются психологические манипуляции - послания от мошенников выдают себя за рекомендации системы или исправления ошибок. Пользователей просят перейти по ссылке или выполнить вроде бы безвредные команды, не вызывающие никаких подозрений: "Обновить систему", "Устранить системную ошибку", "Восстановить доступ".

На самом деле их выполнение загружает и устанавливает на устройство вредные программы. Чаще всего это инфостилеры, которые крадут пароли, данные банковских карт, электронные письма и документы; программы-вымогатели (ransomware), блокирующие доступ к данным и требующие оплатить его; а также вредоносное ПО государственного уровня, используемое для киберразведки и стратегических диверсий.

"ClickFix - один из самых тревожащих вызовов в сфере кибербезопасности в 2025 году. Его хитрость в том, что он ориентирован на человека, чаще всего работника, который, не осознавая риска, сам активизирует вредное ПО у себя в компьютере.  Причём эти атаки действуют во всех главных операционных системах - Windows, macOS и Linux, что делает эту угрозу особенно универсальной", - отмечает инженер по безопасности сертифицированного партнёра ESET NOD Baltic Эгил Рупенхейтс.

"В Латвии эта угроза столь же актуальна, как и в других странах мира, особенно потому, что уровень киберугрозы в нашей стране с 2022 года классифицируется как высокий, и эта тенденция сохраняется. Надо помнить, что у цифровой среды нет границ. Чтобы защитить себя, организации и предприятия должны обучать работников, особенно ИТ-специалистов поддержки, а также внедрять политику в сфере безопасности, которая определяет, как действовать в случае подозрительных сообщений об обновлениях системы или исправлении ошибок. А рядовым жителям не стоит никогда нажимать на ссылки или кнопки, которые рекомендует всплывающее окно, электронное письмо или сообщение от неизвестного источника", - рекомендует специалист.

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Илзе Стобова: «Удалёнка — только для детей бюрократов?»

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

Осень вступает в свои права: тепло нас покидает; чего ещё ждать от погоды?

Важно 16:28

Важно 0 комментариев

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

Украина может, а Латвия — нет? Аналог Rail Baltica строится; латыши бранят правительство

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

"5 сентября Украина официально открыла железнодорожную линию европейского стандарта шириной колеи 1435 мм, идущую параллельно советской 1520-мм. Эта линия соединит Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Венецией. Участок Ужгород - Чоп планируется продлить до Львова, а главная цель - адаптировать всю систему Украинской железной дороги к европейским стандартам", информирует на платформе “X” украинский новостной портал Nstrike1231.

Политики часто игнорируют LR4; профессор Рожукалне назвала это «опасным сигналом»

Новости Латвии 15:05

Новости Латвии 0 комментариев

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Опухоль и тромб, которых не было: когда данные пациентов перепутали в больнице

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

