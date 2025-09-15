Марис прислал также фотографии, на которых видно скрученный пробег и пол автобуса, покрытый алюминиевыми листами.

Марис поделился своей обеспокоенностью с журналистами: «Я захотел проверить в e-CSDD, есть ли у автобуса действующий техосмотр, ввёл номер автобуса и увидел, что у него пять раз был скручен одометр. Это выглядит очень странно — ведь это автобус “Rīgas satiksme”, который находится в ведении Рижского самоуправления. И почему это делается? Почему скручивается пробег? Это непонятно!»

Приглашенный программой эксперт скептически отнесся к возможности пять раз скрутить одометр у рейсового автобуса, объяснив эту возможность "человеческой ошибкой". А вот металличекие заплаты "на скорую руку", обеспокоили его гораздо больше. Он считает, что сделано это без соблюдения соответствующих технологий и что скрывается под такими заплатами должно беспокоить пассажиров гораздо больше.