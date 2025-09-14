Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Редакция PRESS 14 сентября, 2025 18:37

Важно 0 комментариев

LETA

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

"Закупочную цену Rīgas siltums можно уменьшить почти наполовину. Мне чётко известно - как. Это одновременно открыло бы путь к двум решениям. Во-первых, тарифы на тепло для рижан можно было бы значительно снизить. Не исключено, что летом, помимо прочего, горячую воду можно было бы давать фактически даром. Во-вторых, можно было бы начать адекватно восстанавливать рижские теплосети. Их средний возраст близок к критическому пределу (30 лет), и они продолжают стареть, что грозит серьёзными авариями зимой.

В чём проблема? Она системная. Проблема - картель щепы, олигархическая конструкция, где частники, ведающие щепой, фактически устроились на политической стороне (закупщиков) и наладили для себя Эльдорадо. Их щупальцы чувствуются и в Совете по конкуренции, и в самом Rīgas siltums, молча заодно с ними действуют Latvenergo и регулятор тарифов. Иногда щупальцы картеля намечаются явно, в других случаях можно дискутировать - глупость это или просто нежелание вступать в борьбу с картелем. Можно понять - ряд важных экспертов и чиновников, которые открыли рот, были просто выкинуты с работы. Всю эту систему начали строить ещё в нулевые, но особый прорыв картельной системы произошёл за последние 10-15 лет, очень похоже на многие другие схемы по разбазариванию государства. Поэтому даже при дешёвом газе и фейковой конкуренции тарифы только росли. Я побывал на TV24 и поучаствовал в спарринге с представителями заинтересованных сторон - членом правления Rīgas Siltums Винетой Куткевичей, замом госсекретаря Минэкономики Эдийсом Шайцансом и представителем Latvenergo Кристапсом Лочмелисом. Все они знают ситуацию очень хорошо, потому что сами варятся в этом уже давно. Перед эфиром я посмеялся: ну что, на сей раз вас трое на одного? Правда, на сей раз оказалось иначе. Например, представитель Latvenergo был очень откровенен и сказал то же, что и я. Фактически Совет по конкуренции запрещает им давать низкую цену на тепло, когда они могут её дать. Тогда те, у кого щепа, стартуют с ценой чуть ниже тарифа Latvenergo (а его в свою очередь специально и необоснованно завышают - виновата методика расчёта, которой пользуется регулятор). Так торговцы щепой выигрывают тендер и грандиозно наживаются. В эфире все участники признали - система закупок на рынке тепла "не оптимальная". Но никто из них не сказал, ПОЧЕМУ так. Это рассказываю здесь я. Это не ошибка, это умышленная картельная схема, она так создана".

Ему отвечает депутат Сейма Андрис Кулбергс: "Мы вместе этот картель сломаем, потому что рижане заслужили самое дешёвое тепло в странах Балтии, так как система может им это дать... но нам придётся нелегко, нам надо будет сломать целое море бюрократических барьеров, а без министерства, с одной Рижской думой, это не сделать". 

В комментариях также пишут:

- Мы дошли до того, что установить электрический бойлер - дешевле.

- Вам нужно объединиться и в политическую платформу - только могучей силой можно будет бить институциональный бандитизм, разъедающий Латвию.

- Ну, я ничего особо не понимаю в этих советах, тарифах и методиках, но похоже, что эти господа уже живут при настоящем коммунизме. Чтобы слегка вернуть их на землю, в мрачный капитализм, годятся только социалистические методы папаши Сталина. Другого языка прожорливая хозяйственная номенклатура не понимает.

- Как создать неприкасаемый картель? Элементарно - спроси совета у Совета по конкуренции. Увы.
 

 

Илзе Стобова: «Удалёнка — только для детей бюрократов?»

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Осень вступает в свои права: тепло нас покидает; чего ещё ждать от погоды?

Важно 16:28

Важно 0 комментариев

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

Украина может, а Латвия — нет? Аналог Rail Baltica строится; латыши бранят правительство

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

"5 сентября Украина официально открыла железнодорожную линию европейского стандарта шириной колеи 1435 мм, идущую параллельно советской 1520-мм. Эта линия соединит Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Венецией. Участок Ужгород - Чоп планируется продлить до Львова, а главная цель - адаптировать всю систему Украинской железной дороги к европейским стандартам", информирует на платформе “X” украинский новостной портал Nstrike1231.

Политики часто игнорируют LR4; профессор Рожукалне назвала это «опасным сигналом»

Новости Латвии 15:05

Новости Латвии 0 комментариев

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Опухоль и тромб, которых не было: когда данные пациентов перепутали в больнице

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

