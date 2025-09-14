Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

"Закупочную цену Rīgas siltums можно уменьшить почти наполовину. Мне чётко известно - как. Это одновременно открыло бы путь к двум решениям. Во-первых, тарифы на тепло для рижан можно было бы значительно снизить. Не исключено, что летом, помимо прочего, горячую воду можно было бы давать фактически даром. Во-вторых, можно было бы начать адекватно восстанавливать рижские теплосети. Их средний возраст близок к критическому пределу (30 лет), и они продолжают стареть, что грозит серьёзными авариями зимой.

В чём проблема? Она системная. Проблема - картель щепы, олигархическая конструкция, где частники, ведающие щепой, фактически устроились на политической стороне (закупщиков) и наладили для себя Эльдорадо. Их щупальцы чувствуются и в Совете по конкуренции, и в самом Rīgas siltums, молча заодно с ними действуют Latvenergo и регулятор тарифов. Иногда щупальцы картеля намечаются явно, в других случаях можно дискутировать - глупость это или просто нежелание вступать в борьбу с картелем. Можно понять - ряд важных экспертов и чиновников, которые открыли рот, были просто выкинуты с работы. Всю эту систему начали строить ещё в нулевые, но особый прорыв картельной системы произошёл за последние 10-15 лет, очень похоже на многие другие схемы по разбазариванию государства. Поэтому даже при дешёвом газе и фейковой конкуренции тарифы только росли. Я побывал на TV24 и поучаствовал в спарринге с представителями заинтересованных сторон - членом правления Rīgas Siltums Винетой Куткевичей, замом госсекретаря Минэкономики Эдийсом Шайцансом и представителем Latvenergo Кристапсом Лочмелисом. Все они знают ситуацию очень хорошо, потому что сами варятся в этом уже давно. Перед эфиром я посмеялся: ну что, на сей раз вас трое на одного? Правда, на сей раз оказалось иначе. Например, представитель Latvenergo был очень откровенен и сказал то же, что и я. Фактически Совет по конкуренции запрещает им давать низкую цену на тепло, когда они могут её дать. Тогда те, у кого щепа, стартуют с ценой чуть ниже тарифа Latvenergo (а его в свою очередь специально и необоснованно завышают - виновата методика расчёта, которой пользуется регулятор). Так торговцы щепой выигрывают тендер и грандиозно наживаются. В эфире все участники признали - система закупок на рынке тепла "не оптимальная". Но никто из них не сказал, ПОЧЕМУ так. Это рассказываю здесь я. Это не ошибка, это умышленная картельная схема, она так создана".

Ему отвечает депутат Сейма Андрис Кулбергс: "Мы вместе этот картель сломаем, потому что рижане заслужили самое дешёвое тепло в странах Балтии, так как система может им это дать... но нам придётся нелегко, нам надо будет сломать целое море бюрократических барьеров, а без министерства, с одной Рижской думой, это не сделать".

В комментариях также пишут:

- Мы дошли до того, что установить электрический бойлер - дешевле.

- Вам нужно объединиться и в политическую платформу - только могучей силой можно будет бить институциональный бандитизм, разъедающий Латвию.

- Ну, я ничего особо не понимаю в этих советах, тарифах и методиках, но похоже, что эти господа уже живут при настоящем коммунизме. Чтобы слегка вернуть их на землю, в мрачный капитализм, годятся только социалистические методы папаши Сталина. Другого языка прожорливая хозяйственная номенклатура не понимает.

- Как создать неприкасаемый картель? Элементарно - спроси совета у Совета по конкуренции. Увы.

