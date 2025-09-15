США и Китай договорились о передаче TikTok под американский контроль

«У нас есть рамочное соглашение по TikTok. Мы не будем обсуждать коммерческие условия сделки — это вопрос двух частных компаний, но условия уже согласованы», — сказал министр финансов Скотт Бессент, выступая после переговоров в Мадриде.

Речь идёт о многолетнем споре, вызванном опасениями Вашингтона в связи с китайской компанией ByteDance, владеющей приложением. В апреле 2024 года Джо Байден подписал закон, обязывающий ByteDance в течение девяти месяцев продать платформу одобренному в США покупателю или столкнуться с полным запретом. Дональд Трамп срок неоднократно продлевал.

История вокруг TikTok тянется с 2020 года, когда Трамп впервые потребовал от ByteDance продать актив. Тогда потенциальными покупателями выступали Microsoft, Walmart и Oracle. В итоге сделка не состоялась, но с 2022 года Oracle остаётся облачным провайдером TikTok в США для устранения рисков безопасности.

Окончательные детали должны быть согласованы на встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина в пятницу. По словам Грира, теперь решение ждёт одобрения обоих лидеров: «У нас есть сделка».

По оценкам, в США насчитывается более 135 миллионов активных пользователей TikTok, включая Белый дом, который в августе запустил свой официальный аккаунт, несмотря на действующий запрет использования приложения на федеральных устройствах