«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal (1)

Редакция PRESS 15 сентября, 2025 20:38

Важно 1 комментариев

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

The Wall Street Journal публикует колонку французского философа Бернара-Анри Леви, которую мы предлагаем вашему вниманию.  

Израиль «снова ⁠оккупирует» Газу

Два министра в правительстве  израильского премьера Беньямина ⁠Нетаньяху без стеснения заявили, что мечтают ⁠об этом. Но это не значит, что Армия обороны ⁠Израиля (ЦАХАЛ) стремится именно к этому - как и всё правительство. Нравится вам Нетаньяху ⁠или нет, хотя бы стоит выслушать ⁠его.

В эфире Fox News 7 августа он ⁠сказал: нужно, чтобы ЦАХАЛ изгнал ХАМАС и взял Газу под контроль, но «без управления ею» и с передачей «гражданскому правительству» как можно скорее. «Мы не хотим удерживать Газу, мы не хотим ею управлять».

Можно ли выразиться яснее? Можно ли лучше сказать, что его военные цели не противоречат целям Ариэля Шарона (экс-премьер Израиля), который вывел войска из Газы 2005 году?

Можно ужасаться этой войне. Можно считать, что она приносит слишком много жертв с обеих сторон. Можно задаваться вопросом, все ли делается для возвращения заложников. Но нельзя говорить что вздумается. Нельзя до тошноты повторять в вечном тоне «J’accuse!» («Я обвиняю!»), что Израиль оккупирует Газу.

Израиль использует голод как «оружие войны» в Газе

Посмотрите на сотни грузовиков, которые прошли проверку, при этом израильтяне удостоверились, что вместе с гуманитарным грузом там нет оружия. Эти грузовики не ждут на пограничных переходах. Они ждут внутри Газы. А дальше что происходит?

В какой-то момент агентства ООН, отвечающие за распределение помощи, не смогли предотвратить ее разграбление ХАМАСом или связанными с ним бандами. Тогда Израиль совместно с США создали Гуманитарный фонд для Газы, на что агентства ООН ответили: «Нет, спасибо, пусть голодающие подождут, мы не притронемся к этому хлебу, мы не будем сотрудничать с этими людьми». Затем Израиль согласился работать с официальными агентствами при условии, что они очистят свои ряды от активистов ХАМАС. Агентства ответили, что Газа слишком опасна.

После этого Израиль предложил открыть гуманитарные коридоры на 10 часов в день в районах Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и Газы. Агентства потребовали израильские военные конвои — и при этом обвинили израильскую армию в организации голода.

Так кто, честно говоря, должен нести ответственность за этот трагический провал? И кто разорвет этот порочный круг недобросовестности, в котором, как всегда, страдают мирные жители?

Израиль совершает «геноцид» в Газе

Да, там есть горы трупов. Убитые дети. И недостаточное давление на ХАМАС и его спонсоров, чтобы остановить эту чудовищную войну. Но слова имеют значение.

Произнести слово «геноцид» — значит говорить о плане, о сознательной, целенаправленной инициативе по уничтожению народа. Этого израильская армия не делает. Возможно, она ведет войну плохо. Хотя кто смог бы лучше в асимметричном конфликте, когда цель врага — не минимизировать собственные потери, а максимизировать их, чтобы каждый мученик стал трофеем и поводом продолжать борьбу, цель которой — не государство для палестинцев, а отсутствие государства для израильтян?

Армия, совершающая геноцид, не тратит два года на то, чтобы выиграть войну на территории размером с Лас-Вегас. Армия, совершающая геноцид, не рассылает SMS-предупреждения перед ударами и не обеспечивает проход тем, кто пытается спастись от обстрелов. Армия, совершающая геноцид, не стала бы ежемесячно эвакуировать сотни палестинских детей с редкими заболеваниями или раком, отправляя их в больницы Абу-Даби в рамках медицинского воздушного моста, созданного сразу после 7 октября.

Говорить о геноциде в Газе — это оскорбление здравого смысла, попытка демонизировать Израиль и оскорбление жертв геноцидов прошлого и настоящего.

 

Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили… (1)

Важно 21:11

Важно 1 комментариев

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее (1)

Важно 21:00

Важно 1 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы (1)

Важно 20:48

Важно 1 комментариев

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений? (1)

Важно 20:45

Важно 1 комментариев

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО) (1)

ЧП и криминал 20:13

ЧП и криминал 1 комментариев

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади (1)

Мир 19:21

Мир 1 комментариев

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

