The Wall Street Journal публикует колонку французского философа Бернара-Анри Леви, которую мы предлагаем вашему вниманию.

Израиль «снова ⁠оккупирует» Газу

Два министра в правительстве израильского премьера Беньямина ⁠Нетаньяху без стеснения заявили, что мечтают ⁠об этом. Но это не значит, что Армия обороны ⁠Израиля (ЦАХАЛ) стремится именно к этому - как и всё правительство. Нравится вам Нетаньяху ⁠или нет, хотя бы стоит выслушать ⁠его.

В эфире Fox News 7 августа он ⁠сказал: нужно, чтобы ЦАХАЛ изгнал ХАМАС и взял Газу под контроль, но «без управления ею» и с передачей «гражданскому правительству» как можно скорее. «Мы не хотим удерживать Газу, мы не хотим ею управлять».

Можно ли выразиться яснее? Можно ли лучше сказать, что его военные цели не противоречат целям Ариэля Шарона (экс-премьер Израиля), который вывел войска из Газы 2005 году?

Можно ужасаться этой войне. Можно считать, что она приносит слишком много жертв с обеих сторон. Можно задаваться вопросом, все ли делается для возвращения заложников. Но нельзя говорить что вздумается. Нельзя до тошноты повторять в вечном тоне «J’accuse!» («Я обвиняю!»), что Израиль оккупирует Газу.

Израиль использует голод как «оружие войны» в Газе

Посмотрите на сотни грузовиков, которые прошли проверку, при этом израильтяне удостоверились, что вместе с гуманитарным грузом там нет оружия. Эти грузовики не ждут на пограничных переходах. Они ждут внутри Газы. А дальше что происходит?

В какой-то момент агентства ООН, отвечающие за распределение помощи, не смогли предотвратить ее разграбление ХАМАСом или связанными с ним бандами. Тогда Израиль совместно с США создали Гуманитарный фонд для Газы, на что агентства ООН ответили: «Нет, спасибо, пусть голодающие подождут, мы не притронемся к этому хлебу, мы не будем сотрудничать с этими людьми». Затем Израиль согласился работать с официальными агентствами при условии, что они очистят свои ряды от активистов ХАМАС. Агентства ответили, что Газа слишком опасна.

После этого Израиль предложил открыть гуманитарные коридоры на 10 часов в день в районах Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и Газы. Агентства потребовали израильские военные конвои — и при этом обвинили израильскую армию в организации голода.

Так кто, честно говоря, должен нести ответственность за этот трагический провал? И кто разорвет этот порочный круг недобросовестности, в котором, как всегда, страдают мирные жители?

Израиль совершает «геноцид» в Газе

Да, там есть горы трупов. Убитые дети. И недостаточное давление на ХАМАС и его спонсоров, чтобы остановить эту чудовищную войну. Но слова имеют значение.

Произнести слово «геноцид» — значит говорить о плане, о сознательной, целенаправленной инициативе по уничтожению народа. Этого израильская армия не делает. Возможно, она ведет войну плохо. Хотя кто смог бы лучше в асимметричном конфликте, когда цель врага — не минимизировать собственные потери, а максимизировать их, чтобы каждый мученик стал трофеем и поводом продолжать борьбу, цель которой — не государство для палестинцев, а отсутствие государства для израильтян?

Армия, совершающая геноцид, не тратит два года на то, чтобы выиграть войну на территории размером с Лас-Вегас. Армия, совершающая геноцид, не рассылает SMS-предупреждения перед ударами и не обеспечивает проход тем, кто пытается спастись от обстрелов. Армия, совершающая геноцид, не стала бы ежемесячно эвакуировать сотни палестинских детей с редкими заболеваниями или раком, отправляя их в больницы Абу-Даби в рамках медицинского воздушного моста, созданного сразу после 7 октября.

Говорить о геноциде в Газе — это оскорбление здравого смысла, попытка демонизировать Израиль и оскорбление жертв геноцидов прошлого и настоящего.