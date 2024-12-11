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Почему в Латвии не надо бороться с теневой экономикой: мнение

Редакция PRESS 11 декабря, 2024 08:30

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Нам говорят, что из теневой экономики можно вывести 2,6 миллиарда евро, и тогда мы станем богатыми, пишет Гунтарс Витолс на портале Pietiek. Этим флагом размахивает практически любой политик или финансовый безграмотный человек (связка «или» обозначает синонимы).

Во-первых, сокращение теневой экономики не меняет общего размера экономики. Если взимается больше налогов, то сумма, перераспределяемая в государственный кошелек, он увеличивается, но частный кошелек сокращается на ту же сумму. Неграмотные люди не понимают этой простой истины.

Во-вторых, существует точка зрения, что, поскольку частный сектор более эффективно использует свои деньги, перераспределение большей суммы в пользу государства делает экономику в целом менее эффективной. Больше бессмысленных проектов и дорогих исследований.

В-третьих, наличие теневой экономики - это репутационный фактор, который очерняет деловую среду и препятствует инвестициям.

Значит ли это, что с ней нужно «бороться»? Борьба с ней означает появление дополнительных государственных служащих, бюрократии - то есть того, что делает экономику еще более непривлекательной.

Я не говорю, что контроля не должно быть вообще, здесь не нужно абсолютизировать, но «борьба», которая десятилетиями практиковалась как основной план экономического развития, привела к... росту бюрократии и практически никаким результатам в теневой экономике как таковой. Проигрывает общество в целом.

Так что же делать?

Очень просто. В тех сферах, где теневая экономика наиболее велика и ее трудно эффективно контролировать, следует снизить налоги. Теневая экономика сократится, не будет стигмы, и... не будет необходимости в бюрократии. Государство, скорее всего, соберет еще больше налогов, и уж точно не меньше.

Как так?

Возьмем пример водопроводчика дядю Петериса. Готов ли он платить 10 % своего дохода в виде налогов? Да, потому что ему все равно нужно платить по счетам, а для получения кредита ему нужен легальный доход. У него есть мотив заплатить 10 % и не бояться, что кто-то что-то поймает и накажет его. С него же требуют 30-50% налога, тдядя говорит - "Иди ты. Я тут спинк ломаю, а ты вырываешь кусок из моего рта".

Государство все равно не собирает и не будет собирать «большой» налог, но на бумаге он считается «теневой экономикой» - разницей между 30-процентным и 10-процентным налогом.

Теневая экономика в значительной степени именно такова - на самом деле, только на бумаге. Разница между желаемой налоговой ставкой/налоговым бременем и фактической. Это тоже можно отрегулировать на бумаге - установив разумные налоги. И все - никакого клейма, никакой борьбы.

За исключением, конечно, крупных мошенников и прочих особо одаренных граждан (в каждой семье найдется урод). Например, строительные картели и чиновники, занимающиеся закупками. Там нет ни разума, ни смысла, только жадность и преступность. Бороться с ними нужно, но не путем рассылки писем продавщицам цветов - тетушкам.

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