Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Кто бы мог подумать: ответственность за проблемы с е-адресами несут руководители высшего звена

© LETA 13 декабря, 2024 20:17

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с проблемами, возникшими с использованием электронных адресов на портале "Latvija.gov.lv", выявлены должностные лица, которые не выполняли свои рабочие обязанности со всей ответственностью, и до понедельника, 16 декабря, они должны представить письменные объяснения, сообщил журналистам в пятницу директор Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) Йоренс Лиопа.

Министр умной администрации и регионального развития Инга Берзиня добавила, что ответственными за допущенные в процессе внедрения электронных адресов ошибки являются руководители высшего звена, которые понесут наказание.

Всем тем жителям, чьи права оказались ущемлены, следует обратиться с заявлением в ГАЦР, которое проведет первичную оценку и направит оповещение соответствующему госучреждению.

Лиопа сообщил, что в настоящее время по одному заявлению получили присяжные судебные приставы и Регистр предприятий, а десять заявлений получило ГАЦР. Сейчас еще неизвестно, какой может быть сумма, необходимая для компенсации, но очевидно, что госуправление должно будет понести материальную ответственность и возместить причиненный населению материальный ущерб, сказал он.

Где будет изыскано финансирование, пока неизвестно, но министр допустила, что его придется найти в бюджете ГАЦР.

Директор ГАЦР признал, что уже в начале служебной проверки выявлены проблемы, из-за которых сложилась такая ситуация. Лиопа подчеркнул, что недостаточно разработки технических спецификаций и их буквального выполнения - также необходима человеческая логика и разумный подход. В качестве существенной проблемы директор обозначил недостаточную коммуникацию в ходе внедрения и реализации проекта. Кроме того, идентифицированы и технические нюансы, которые будут подвергнуты углубленной проверке.

Как сообщалось, на этой неделе Берзиня поручила ГАЦР провести проверку сложившейся ситуации с подтверждением электронных адресов на портале "Latvija.gov.lv".

Весной 2024 года ГАЦР предложило гражданам подтвердить указанный на портале "Latvija.gov.lv" адрес электронной почты, на который приходят уведомления. Как сообщили люди в социальных сетях, в некоторых случаях они не заметили приглашение подтвердить обновленный адрес электронной почты, проигнорировали его или не смогли подтвердить адрес электронной почты по техническим причинам.

В результате пользователи портала не видели сообщений, поступающих на их электронный адрес, в том числе о штрафах, что приводило к различным неприятным ситуациям, например, к передаче неоплаченных штрафов коллекторам без ведома оштрафованного лица.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать