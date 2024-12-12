Небожители не извиняются? Вейдемане опросила чиновников — должна ли Силиня ответить за свои слова Смилтенсу?

Частная реплика бывшему коллеге по партии?

На вопрос директору Госканцелярии Райвису Кронбергсу должна ли премьер извиниться перед Смилтенсом за свое резкое высказывание и когда это произойдёт, тот ответил, что «Депутат Смилтенс с трибуны Сейма высказал в её адрес личное оскорбление и последовала реакция. Мы не участвуем в кампании, организованной оппозицией». Этот развернутый ответ был подписан советником премьер-министра по стратегической коммуникации Элиной Лидере.

«Стратегическая коммуникация - это звучит гордо. Особенно когда в её рамки задвигают что-то такое, что не соответствует действительности. Поэтому я продолжила: «Я задала вопрос о том, когда и как Силиня извинится перед Смилтеном и Сеймом, а не о какой-то оппозиционной кампании. Пожалуйста, уточните, какие личные оскорбления нанес Смилтенс?», - продолжила настаивать Вейдемане. - Ответа не последовало. Но поясню, Смилтенс в конце своей речи, критикующей бюджет сказал: «Вы не лидер этой страны, который куда-то повел бы страну. Вы правитель этой страны, и в 2026 году это изменится». И о какой кампании идет речь?».

Чуть позже Кронебергс всё же ответил, что по его личному мнению, пикировка по время дебатов – дело естественное, и высказываться остро имеет право не только оппозиции, но и позиция.

Вейдемане осталась недовольна таким ответом и в третий раз получила более развернутый официальный ответ:

«Это не было адресовано Сейму или общественности! Это был частный ответ бывшему члену партии, и премьер-министр не планирует за него извиняться!».

Вейдемане напомнила, что частные ответы люди высказывают друг другу наедине, когда никто не слышит. А это высказывание Силини слышал весь Сейм. Реплика ушла в интернет. И теперь о ней знает вся страна.

«И вот еще в чем «соль» - бывший коллега по партии, то это у премьера вырвалась неприязнь к бывшему коллеге по партии, который покинул «Новое единство»», - рассуждает она.

Если Силиня выбрала путь скандалов…

Политолог Филип Раевскис считает, что в этом скандале есть два важных момента. «С точки зрения стратегии: либо ты извиняешься сразу и закрываешь историю, но так как Силиня с самого начала сказала, что не будет извиняться, придется держаться до последней минуты. Если бы она извинилась сейчас, пять дней спустя, было бы еще хуже. С точки зрения теории коммуникации вы должны быть последовательны в своих действиях. Если вы сказали, что не будете извиняться, значит, вы не будете извиняться, идите хоть убейтесь», - сказал в интервью Раевский, слегка улыбаясь.

Раевскис добавляет, что никто не знает динамики отношений между Силиней и Смилтенсом: «Она сделала замечание своему бывшему члену партии. И не было бы проблем извиниться перед депутатами или общественностью, но она сказала это лично Смилтенсу, и это высказывание в Сейме в пятницу стало большим скандалом. Если бы я был советником Силини, я бы, наверное, посоветовал ей немедленно извиниться, но в пятницу никто не мог знать, что это событие превратится в такую общественную проблему».

Раевский этот скандал сравнивает со скандалом с полётами Кариньша. По его мнению, Кариньшу тогда тоже следовало сразу извиниться и тогда его политическая карьера повернула бы совершенно в другую сторону.

«В конце концов: если Силиня выбрала этот путь скандала, то пусть последовательно идет по нему. Хуже всего - непоследовательность. И она была особенно характерной для правительства Кариньша - такие передергивания», - считает Раевскис.

Президент надеется на уважительную дискуссию

Президент Эдгар Ринкевич был очень дипломатичен, отвечая на вопрос, должна ли Эвика Силиня извиниться: «От политиков - будь то депутаты Сейма, самоуправления или Президент Латвии - мы ждем конструктивной, уважительной дискуссии о том, как лучше развивать страну. Некоторые люди в политике любят критиковать, и чем красочнее эпитеты, тем сильнее дискуссия. Я ожидаю, что качество наших политических дебатов улучшится. Но я не воспитатель в детском саду, который будет указывать Петерису или Илзите, как себя вести. Это дело самих политиков, и их работу будет оценивать общественность каждые четыре года. Я оставлю это избирателям. Мы обсуждали это на встрече с премьер-министром. Нам нужно меньше говорить о красочных эпитетах, но в парламентских дебатах по бюджету в них не было недостатка, как со стороны позиции, так и со стороны оппозиции. Давайте оставим все как есть».