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Вот он — рабский труд: насколько в Латвии низко ценятся профессиональные переводчики

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 11:55

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Продолжая цикл статей о том, сколько в Латвии реально зарабатывают люди разных профессий, публикуем письмо читательница портала la.lv Санты, которая работает переводчиком.

«Уже какое-то времечко я размышляю, как выразить всю ту ерунду, которая творится в сфере перевода, - начинает свое письмо Санта. - Я работаю в этой сфере уже почти 30 лет, поэтому хорошо в ней разбираюсь. 10 лет я переводила субтитры на всех известных латвийских телеканалах и 20 лет проработала в бюро переводов.

Государственные органы очень несправедливо относятся к рядовому работнику - переводчику - при проведении закупок, потому что с крупными бюро переводов заключаются контракты на минимальную зарплату, где ни один переводчик фактически не работает и не получает зарплату за восемь часов. Эти люди порой скачут по офисам, как кролики, чтобы получить работу, и работают только в качестве гонорарщиков, самозанятых и т. д.

В конкурсе обычно побеждает самая низкая цена, но никто не осмеливается говорить о том, сколько из этой суммы достанется переводчикам, потому что это реальные копейки.

Например, русско-латышский перевод - цена тендера = €5 за 1800 знаков с пробелами.

Если еще и бюро откусывает от этого, переводчик получает 2-3 евро из 5 евро (в зависимости от бюро), из чего 1/4 еще уходит на налоги. Таким образом, у переводчика остается очень мало денег.

Допустим, я получаю 4 евро за страницу.

Чтобы в итоге получить хотя бы 1500 евро, мне нужно переводить не менее 400 страниц в месяц, плюс подписываться за соблюдение трёх статей (статьи 300, 302 и 304 Уголовного кодекса).

Я считаю, что в национальных тендерах должна побеждать не та фирма, которая предложит самую низкую цену, а та, которая будет платить переводчикам достойную зарплату.

Большинство переводчиков (прошу не путать с устными) находятся практически в бесправном положении, потому что работают по многу часов без выходных, праздников, отпусков и т. д. Восьмичасовой рабочий день здесь просто немыслим, ведь если «высоким господам» (СГД, Госполиции, прокуратуре и т. д.) нужно срочно перевести что-то забытое, и сроки горят, переводчику приходится выкладываться на полную, чтобы выполнить работу. Поэтому иногда приходится работать с 5 утра до 9-10 вечера.

Какова сегодня нормальная зарплата в Латвии? Экономист Петерис Страутиньш сообщает: «28 ноября Центральное статистическое управление (ЦСУ) опубликовало данные о зарплатах за III квартал. Из них следует, что в июле-сентябре средняя брутто-зарплата составляла 1703 евро, а средняя чистая зарплата (после уплаты налогов) - 1231 евро. Медианная брутто-зарплата составила €1 385, а медианная нетто-зарплата - €1 016. Медиана - это средний уровень заработной платы, который находится в середине всего диапазона зарплат.

Если человек зарабатывает меньше медианной зарплаты, это не обязательно означает, что он относится к низкооплачиваемым. Но это часто становится причиной трений между компаниями и сотрудниками.

Мы точно знаем, какие зарплаты официально декларируются и выплачиваются. Это один из немногих статистически точных показателей общей картины экономики. Но мы точно не знаем, каковы реальные доходы работодателей.

Если бы мне пришлось гадать, я бы сказала, что разница составляет примерно десятую часть от реально выплачиваемой зарплаты (доля тех, кто получает какую-то часть в конвертах, соответственно, выше). Для многих эта доля гораздо выше, и есть также полностью скрытая занятость, но для большинства ее нет вообще, или она происходит эпизодически, вне основной работы».

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